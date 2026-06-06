Victime și nave afectate în Marea Neagră? Noi informații după explozia dronei de la Constanța

Incidentul produs în Marea Neagră, după ce mai multe drone marine ucrainene au ieșit de sub control și una dintre ele a explodat în Portul Constanța, continuă să genereze reacții și noi informații neoficiale. Jurnalistul Dan Andronic afirmă că a intrat în posesia unor date care ar indica faptul că efectele incidentului s-ar fi extins dincolo de apele teritoriale românești și ar fi provocat victime și pagube materiale semnificative.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta susține că situația este mult mai gravă decât se credea inițial și că evenimentele din Marea Neagră ar putea avea implicații regionale.

„Lucrurile capătă o turnură extrem de periculoasă, iar explozia dronei la Constanța capătă o altă dimensiune”, a scris Dan Andronic.

Afirmațiile vin în contextul în care autoritățile române desfășoară verificări privind incidentul de la Constanța, iar președintele României a convocat o ședință specială pentru analiza circumstanțelor în care dronele au ajuns în apropierea litoralului românesc.

Potrivit jurnalistului, informațiile primite ar proveni din surse care indică existența unor incidente produse în apele internaționale ale Mării Negre.

„Informațiile noi pe care le-am primit sunt cutremurătoare”, afirmă acesta.

Dan Andronic susține că situația ar fi fost confirmată inclusiv de comandantul Gărzii de Coastă din Turcia.

„Comandantul Gărzii de Coastă din Turcia a confirmat incidentul care a șocat întreaga regiune”, a scris jurnalistul.

Conform relatării sale, dronele maritime care ar fi ieșit de sub control ar fi provocat avarii grave unor ambarcațiuni civile aflate în larg.

Cea mai gravă informație prezentată de Dan Andronic este legată de presupusa scufundare a unei nave de pescuit turcești.

„Ieri, apele internaționale au devenit scena unei tragedii. Dronele ucrainene, scăpate complet de sub control, au scufundat un pescador turcesc și mai multe nave azere”, a transmis acesta.

Jurnalistul susține că incidentul ar fi avut consecințe dramatice pentru echipajul navei.

„O navă de pescuit turcească a fost atacată și scufundată, transformând o zi obișnuită de muncă într-un coșmar: o persoană a fost ucisă, iar alți patru membri ai echipajului au fost răniți”, a mai scris Andronic.

La momentul redactării acestui articol, aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile române și nici de instituțiile din Turcia sau Azerbaidjan.

Pe lângă informațiile privind navele afectate, jurnalistul avansează și o ipoteză referitoare la modul în care dronele și-ar fi pierdut controlul.

Potrivit acestuia, nu poate fi exclus scenariul în care sistemele electronice ale dronelor ar fi fost compromise.

„Încep să cred în varianta în care rușii au preluat controlul electronic al dronelor, iar la Constanța s-a evitat o tragedie majoră!”, a afirmat Dan Andronic.

Deocamdată nu există informații oficiale care să confirme această ipoteză. Autoritățile române nu au anunțat existența unor indicii privind o eventuală intervenție externă asupra sistemelor de navigație sau comandă ale dronelor.

Afirmațiile jurnalistului apar într-un moment în care autoritățile române încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat în Marea Neagră.

Potrivit informațiilor comunicate anterior de Guvern, un grup de drone marine aparținând Ucrainei ar fi ieșit de sub control. Una dintre acestea a explodat în dana 78 a Portul Constanța, în timp ce alte drone s-au autodetonat în largul Mării Negre sau în afara zonei portuare.

Incidentul a determinat convocarea unei reuniuni speciale la Constanța, la care participă reprezentanți ai instituțiilor responsabile de apărare și securitate națională.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că autoritățile vor analiza toate circumstanțele producerii incidentului, implicațiile asupra securității naționale și regionale, precum și eventualele măsuri suplimentare necesare pentru supravegherea și protejarea zonei Mării Negre.

Evenimentele din ultimele zile readuc în atenție riscurile pe care conflictul din Ucraina le generează pentru statele riverane Mării Negre.

În ultimii ani, zona a devenit una dintre cele mai sensibile regiuni din punct de vedere al securității, fiind traversată frecvent de operațiuni militare, exerciții navale și activități de monitorizare desfășurate de statele NATO și de țările implicate direct în conflict.

În acest context, orice incident care implică drone maritime, nave civile sau infrastructuri strategice este analizat cu atenție de autoritățile din regiune.

Precizare: Informațiile privind scufundarea unei nave turcești, afectarea unor nave azere, existența victimelor și ipoteza preluării controlului dronelor de către Rusia provin exclusiv din declarațiile și postarea publicată de Dan Andronic. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de autoritățile române la momentul redactării articolului.