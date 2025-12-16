Un conflict mare a izbucnit la Portul Constanța. Operatorii portuari se plâng că plătesc taxe tot mai mari, în timp ce investițiile promise de stat întârzie sau nici nu au început. Ei cer ca taxele să fie clare și ca comunitatea portuară să fie consultată înainte de a fi stabilite.

Operatorii spun că investițiile promise, dar nefinalizate, în Portul Constanța – cel mai mare port de la Marea Neagră – se ridică la 1,5 miliarde de lei. Organizația „Constanța Port Business Association” (CPBA), care reprezintă peste două treimi dintre operatori și mai mult de 70% din traficul de mărfuri, spune că portul nu funcționează la capacitate maximă din cauza birocrației și a lipsei unei conduceri eficiente.

Între 2021 și 2026, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime a promis investiții de peste 1,54 miliarde de lei, dar multe dintre ele sunt întârziate, blocate sau nici măcar începute. În același timp, operatorii se plâng de creșterea costurilor, tarife neclare și lipsa unei strategii de dezvoltare coerente.

În ultimul an, premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan au spus că Portul Constanța este foarte important pentru securitatea și economia României, mai ales în contextul reconstrucției Ucrainei și al strategiei UE pentru Marea Neagră. Portul a fost prezentat ca un centru logistic european și un pilon al Strategiei Naționale de Apărare 2025-2030.

Totuși, spun operatorii, realitatea este diferită. Curtea de Conturi a constatat că portul funcționează sub nivelul său, că nu există o strategie clară și că managementul este temporar, fără obiective clare de performanță.

CPBA prezintă o listă de proiecte importante care stagnează:

modernizarea rețelei electrice din Portul Constanța;

extinderea cheurilor 10 și 12 din Zona Midia, cu consolidări;

E-COLD – furnizarea de energie electrică la cheu (Cold Ironing);

Master Plan pentru drumuri – reabilitare, modernizare și extindere în Portul Constanța și Midia;

lărgirea la 4 benzi a drumului Poarta 7 și conectarea cu Porțile 8 și 9;

dragaje de investiții în zonele Constanța, Midia și Mangalia;

modernizarea și extinderea rețelei de apă și canalizare.

CPBA cere Guvernului Bolojan să intervină rapid și propune un plan de urgență de 90 de zile, condus de Ministerul Transporturilor, cu implicarea Corpului de Control al premierului, Curții de Conturi și Consiliului de Supraveghere din Domeniul Naval.