Transportul bradului de Crăciun cu mașina personală poate părea o sarcină simplă, însă implică respectarea unor reguli stricte pentru a nu pune în pericol siguranța rutieră și a evita sancțiunile legale.

În România, Codul Rutier nu interzice explicit transportul obiectelor voluminoase, însă orice încărcătură trebuie să fie bine fixată și să nu afecteze vizibilitatea șoferului sau stabilitatea vehiculului.

Dacă alegi să duci bradul în interiorul mașinii, trebuie să te asiguri că acesta nu obstrucționează câmpul vizual sau oglinzile retrovizoare. Situația se complică dacă bradul depășește dimensiunile mașinii, fie prin lunetă, fie prin geam.

Legea permite ca încărcătura să se extindă în spate până la un metru, însă această depășire trebuie să fie clar semnalizată.

Pe timp de zi, se folosește un steguleț roșu, iar noaptea sau în condiții de vizibilitate redusă este necesară o lumină roșie sau un reflector. Lipsa semnalizării corecte poate atrage sancțiuni, chiar dacă transportul în sine este permis.

Fixarea bradului este esențială. Un brad neasigurat corespunzător poate provoca accidente, fie prin deplasarea sa în timpul frânării sau al virajelor, fie prin blocarea sistemelor de iluminare sau a plăcuței de înmatriculare. Pentru transportul pe plafon, este obligatorie folosirea barelor sau a sistemelor omologate care să mențină încărcătura stabilă.

„Articolul 142 (1) Conducătorul de vehicul este obligat să asigure încărcătura transportată, astfel încât aceasta să nu cadă de pe vehicul, să nu se prelingă, să nu provoace zgomot, mirosuri neplăcute sau praf, iar, în cazul în care depăşeşte, împreună cu vehiculul, dimensiunile maxime admise, să semnalizeze extremitatea acesteia. (2) Dacă încărcătura depăşeşte, împreună cu vehiculul, dimensiunile maxime admise, extremitatea acesteia trebuie semnalizată cu un steag roşu, pe timp de zi, în timp ce pe timp de noapte sau în condiţii de vizibilitate redusă, la extremitatea încărcăturii trebuie să fie montat un dispozitiv luminos de culoare roşie. (3) Se interzice transportarea pe vehicule a obiectelor care, prin forma, dimensiunile sau modul de aşezare, pot pune în pericol integritatea corporală a persoanelor, pot aduce prejudicii proprietăţii publice ori private sau pot polua mediul”, arată legea.

Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi semnificative, între 870 și 1.160 lei, și chiar reținerea certificatului de înmatriculare în cazurile mai grave, atunci când încărcătura devine un pericol real pentru trafic. În plus, un brad transportat necorespunzător poate deteriora mașina sau provoca rănirea pasagerilor.

Pentru a evita orice problemă, șoferii ar trebui să aleagă un brad cu dimensiuni potrivite pentru mașină sau să profite de serviciile de transport oferite de comercianți.