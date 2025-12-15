Potrivit meteorologilor ANM , în Banat, temperaturile maxime vor crește în primele zile ale intervalului, ajungând la o medie de aproximativ 14 grade în jurul datelor de 18 și 19 decembrie. După acest interval, vremea va intra într-un proces de răcire, iar până pe 21 decembrie maximele vor coborî spre 9 grade.

Din 24 decembrie, scăderea va deveni mai accentuată, cu valori de 3–4 grade spre finalul perioadei analizate, transmite ANM.

Minimele nocturne vor oscila între -2 și 1 grad în prima săptămână, cu cele mai scăzute valori în jurul datei de 16 decembrie. După 23 decembrie, nopțile vor deveni mai reci, iar media minimelor va ajunge din nou în jurul valorii de -2 grade. Probabilitatea de precipitații va fi redusă la început, dar va crește în a doua parte a intervalului.

În Crișana, evoluția va fi similară. Maximele vor atinge valori de aproximativ 13 grade în jurul datei de 19 decembrie, după care vor scădea treptat spre 9 grade, valori ce se vor menține câteva zile.

Spre sfârșitul intervalului, temperaturile diurne vor coborî până la 2–3 grade, iar nopțile vor deveni tot mai reci.

În Transilvania, temperaturile diurne vor crește semnificativ în prima săptămână, de la aproximativ 3 grade la începutul intervalului până la 10 grade în jurul datelor de 19 și 20 decembrie. După acest vârf termic, valorile vor scădea constant, ajungând la 1–2 grade la final.

Minimele vor coborî până la -5 grade pe 16 decembrie, apoi vor crește ușor, menținându-se între -2 și 0 grade până aproape de Crăciun. Spre finalul intervalului, se estimează din nou o scădere a temperaturilor nocturne.

Maramureșul va avea o încălzire evidentă în prima săptămână, cu maxime de până la 11 grade. Ulterior, vremea se va răci treptat, iar la finalul perioadei maximele vor ajunge la aproximativ 2 grade. Nopțile vor deveni mai reci după 24 decembrie, cu minime de -4 grade, potrivit ANM.

În Moldova, maximele vor urca până la 9–10 grade în jurul datei de 18 decembrie, după care vor scădea treptat, ajungând la 0–2 grade la finalul intervalului.

Minimele vor avea oscilații importante, cu o scurtă perioadă mai caldă înainte de Crăciun, urmată de o răcire accentuată.

În Dobrogea, temperaturile vor rămâne peste mediile multianuale în prima parte a intervalului, cu maxime de 11–12 grade. După 22 decembrie, valorile diurne vor scădea treptat, ajungând la 2–4 grade.

Minimele vor urma un parcurs similar, cu valori pozitive până aproape de Crăciun, apoi cu tendință de scădere.

În Muntenia și Oltenia, maximele cresc ușor până în 18–19 decembrie, atingând 10–12 grade. După 24 decembrie, se instalează o răcire treptată, cu maxime de 2–4 grade. Minimele nocturne au variații importante, cu o scurtă perioadă mai caldă înainte de Crăciun, urmată de valori negative spre final.

La munte, după o creștere temporară a temperaturilor la începutul intervalului, vremea va intra rapid într-un proces de răcire spun meteorologii ANM. Maximele vor coborî treptat până la -4…-3 grade, iar minimele vor ajunge la -9…-8 grade spre final.

Probabilitatea de precipitații va crește după 24 decembrie, când sunt posibile episoade de ninsoare.