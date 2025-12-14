În intervalul 14 decembrie, ora 8:00 – 15 decembrie, ora 8:00, în majoritatea zonelor joase de relief va predomina nebulozitatea stratiformă, iar local, mai ales dimineața și noaptea, se va semnala ceață. Izolat și trecător, în vestul, centrul, nordul și nord-estul țării pot apărea ploi slabe sau burniță.

La deal și la munte, cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în Carpații de Curbură, dar și pe alocuri în sud-vest și nord-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade Celsius, iar cele minime între -5 și 3 grade.

În Capitală, norii joși vor persista pe parcursul intervalului, cu probabilitate ridicată de ceață dimineața și noaptea. Vântul va fi slab până la moderat, iar temperaturile se vor situa în jurul valorilor de 5–6 grade Celsius la maxima zilei și 0–1 grad la minima nocturnă.

Pentru 15 decembrie, ora 8:00 – 16 decembrie, ora 8:00, vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit. La munte și la deal cerul va fi variabil, în timp ce în zonele joase vor persista norii joși și ceața, mai ales dimineața și noaptea. Maximele se vor încadra între 5 și 10 grade, iar minimele între -7 și 5 grade Celsius.

În București, cerul va fi mai mult noros, cu condiții de ceață în primele ore ale zilei și noaptea. Temperatura maximă va fi de aproximativ 6 grade, iar minima de 0–1 grad.

În perioada 16 decembrie, ora 8:00 – 17 decembrie, ora 8:00, valorile termice vor continua să depășească mediile climatologice. Maximele vor urca la 7–14 grade, iar minimele vor coborî până la -7 grade Celsius. În Capitală, vremea va fi închisă, cu nori și ceață dimineața și spre finalul intervalului, iar maxima va atinge 8–9 grade.

Intervalul 17 decembrie, ora 8:00 – 18 decembrie, ora 8:00 va aduce cer variabil, cu nori joși și ceață local, mai ales la începutul intervalului și noaptea, în special în nord-vest, centru și sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și 14 grade, iar minimele între -5 și 7 grade. În București, maxima va ajunge la 9–10 grade, iar minima la -1–0 grade.

Pentru intervalul 18 decembrie, ora 8:00 – 21 decembrie, ora 8:00, ANM prognozează temperaturi peste mediile multianuale. Pe alocuri, mai ales în vestul și sudul țării, pot apărea ploi slabe sau burniță. În Capitală, vremea va rămâne mai caldă decât normalul perioadei, fără precipitații.

Meteorologii avertizează că ceața va fi un element constant al vremii din zilele următoare.

„Trebuie să ne obișnuim cu acest fenomen meteorologic, și anume ceața, pentru că cu acest fenomen ne vom confrunta și în perioada imediat următoare. Și asta pentru că deasupra cele mai mari părți a continentului european, implicit deasupra țării noastre, va rămâne de interes un câmp de presiune atmosferică ridicată. Asta înseamnă stabilitatea atmosferică. Concret, nu vom vorbi de precipitații nici sub formă de ploaie, nici sub formă de ninsoare în zonele montane, condiții în care valorile de temperatură se vor situa în general ușor peste cele normale perioadei”, a explicat meteorologul ANM Oana Catrina, la Digi 24.

Meteorologii nu anticipează ninsori nici în perioada sărbătorilor de iarnă.

„Mai sunt totuși 12 zile, însă din datele de care dispunem în acest moment, cel mai probabil nu vom avea parte de ninsori în în zona sărbătorilor de iarnă. Pentru sărbătorile de iarnă, anticipațiile și estimările noastre indică valori de temperatură ușor mai mari decât cele normale perioadei în toate regiunile, cu un regim pluviometric deficitar, în cea mai mare parte a țării. Din datele de care dispunem în acest moment, date care ajung până în data de 22 decembrie, nu vor fi precipitații în zona de munte. Într-adevăr, avem strat de zăpadă la Vârful Omul de peste 100 de centimetri, până la 139 centimetri, însă din datele de care dispunem în acest moment, nici în zona montană nu vor fi precipitații sub formă de ninsoare, cel puțin până în data de 22-23 decembrie”, a mai precizat meteorologul ANM.