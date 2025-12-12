Vremea începe să se răcească în acest weekend în toate regiunile țării, inclusiv în Capitală, potrivit prognozei transmise de meteorologi. Specialiștii anunță apariția ninsorilor slabe în masivele estice, intensificări ale vântului și scăderea temperaturilor minime sub pragul de îngheț începând de duminică dimineață.

Cu toate acestea, România se menține într-un regim termic mai cald decât cel obișnuit pentru această perioadă a anului.

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat la Digi24 că intervalul 15–22 decembrie este estimat a fi cel mai cald din perioada analizată.

Vremea va veni cu abateri termice pozitive cuprinse între +2,5 și +4 grade Celsius la nivelul întregii țări.

Potrivit șefei ANM, pentru finalul acestei săptămâni și pentru săptămâna viitoare, temperaturile maxime vor varia ușor de la o zi la alta, situându-se, în general, între 9 și 14–15 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunile extracarpatice și în zonele deluroase subcarpatice.

Meteorologii au reamintit că joi au fost deja înregistrate valori neobișnuit de ridicate pentru luna decembrie, cu maxime de 17 grade Celsius la Pătârlagele și Pitești și aproximativ 12 grade în București.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi slabe în următoarele zile și se vor manifesta mai ales sub formă de burniță sau ploaie slabă.

Vremea poate veni cu ceva ninsori abia la mare înălțime. La altitudini mari din Carpații Orientali sunt posibile precipitații mixte și ninsori slabe, însoțite de intensificări ale vântului, cu rafale de până la 60–70 km/h, în timp ce în zonele joase viteza vântului va ajunge la 40–50 km/h.

„Vor mai fi posibile precipitații sub formă de burniță sau ploaie slabă, astfel încât din această perspectivă să nu înregistrăm fenomene extreme, sub aspectul valorilor și cantităților. Sunt posibile, în special în Carpații Orientali, la altitudini mai mari, să consemnăm precipitații slabe, mixte și în același timp și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 60-70km/h, iar în zonele mai joase de relief viteze de 40-50km/h”, a explicat directorul general al ANM.

Temperaturile minime vor deveni negative în aproape toată țara, coborând până la -3 grade Celsius, iar în depresiunile din estul Transilvaniei chiar până la -4 grade. Pe litoral, minimele vor rămâne mai ridicate, în jur de 4–5 grade.

Pentru București sunt prognozate minime de -2 grade în weekend și chiar -3 grade luni dimineață.

„În Capitală există posibilitatea să consemnăm la acest final de săptămână valori la nivelul minimelor, sub -2 grade, chiar un grad, cea mai coborâtă luni dimineață și chiar și ziua de duminică dimineață”, spune Elena Mateescu.

Estimările privind vremea pentru perioada 22–29 decembrie indică menținerea unor valori ușor peste normal, însă după această dată este așteptată o răcire spre temperaturi specifice sfârșitului de decembrie și începutului de ianuarie.