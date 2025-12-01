În Banat, vremea se va încălzi treptat până pe 5 decembrie, astfel că maximele vor crește de la medii de 8–10 grade la 12–14 grade, iar minimele vor urca de la -2…0 grade la 4–6 grade.

După această perioadă, vremea se va răci pentru câteva zile, însă ulterior, până la finalul celei de-a doua săptămâni, temperaturile vor înregistra ușoare creșteri, cu un ecart diurn de 10–14 grade și nocturn de 2–6 grade, mediat regional.

Precipitații vor apărea în majoritatea zilelor, cu o probabilitate mai ridicată de intensitate pe 5, 6 și 12 decembrie.

În Crișana, până pe 5 decembrie, valorile termice vor crește semnificativ, depășind normele climatologice ale perioadei, cu maxime medii de 6–8 grade ce vor ajunge la 12–14 grade și minime între 0 și 4 grade.

În Maramureș, valorile termice vor oscila în prima săptămână: maximele vor crește de la 5–6 grade la 12–14 grade până pe 5 decembrie, apoi vor scădea spre medii de 10 grade, menținându-se până pe 11 decembrie. Ulterior, se estimează o ușoară încălzire, cu maxime medii de 10–12 grade și minime între -2 și 4 grade. Probabilitatea precipitațiilor va fi mai mare pe 1 decembrie și după 9 decembrie.

În Moldova, temperaturile maxime vor porni de la 6–8 grade și vor urca la 10–12 grade pe 5 decembrie. În următoarele zile se va răci accentuat, cu maxime medii de 4–6 grade, iar apoi se vor redresa la 8–10 grade. Minimele vor oscila între 2 și 6 grade, cu valori mai scăzute de 0–2 grade între 6 și 9 decembrie. Precipitațiile vor fi mai frecvente pe 1, 2, 5 și 11 decembrie.

În Dobrogea, maximele vor crește treptat de la 10 la 14 grade și minimele de la 4 la 8 grade până pe 5 decembrie, apoi vor scădea la 8–10 grade ziua și 4–6 grade noaptea, revenind ușor spre 12 grade ziua și 6 grade noaptea după 11 decembrie. Precipitațiile vor fi mai frecvente pe 4, 6–8 și după 13 decembrie.

În Muntenia, intervalul va începe cu vreme închisă și temperaturi normale pentru perioadă, cu maxime medii de 9–11 grade și minime de 0–2 grade, crescând treptat până la 10–14 grade ziua și 6–8 grade noaptea. Primul weekend va aduce o răcire ușoară, urmată de o revenire la 10–12 grade ziua și 2–4 grade noaptea. Probabilitatea de precipitații va fi mai mare din 4 decembrie, însă pe areale restrânse.

În Oltenia, vremea va fi în general închisă, cu maxime între 7 și 12 grade și minime între 0 și 8 grade. Cele mai ridicate valori se vor înregistra pe 1, 4, 5 decembrie și la finalul intervalului, iar cele mai scăzute între 1–3 decembrie și 7–14 decembrie. Precipitațiile vor fi mai frecvente între 3–8 decembrie și după 12 decembrie.

La munte, regimul termic va fi oscilant, cu maxime între 0 și 8 grade și minime între -4 și 2 grade. Cele mai calde zile vor fi între 3–6 decembrie și după 12 decembrie, iar cele mai reci pe 1–2 decembrie și 7–11 decembrie.

Estimarea evoluției temperaturilor și a precipitațiilor pentru perioada 1–14 decembrie 2025 este realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), precizează ANM. În cea mai mare parte a intervalului vor fi precipitații.