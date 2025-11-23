Centrul Infotrafic al Poliţiei Române anunţă că, în dimineaţa de duminică, nu există drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită din cauza unor evenimente rutiere sau a condiţiilor meteo nefavorabile.

Este raportată ceaţă care reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe autostrăzile A2 Cernavodă–Constanţa şi A4 Ovidiu–Agigea, unde carosabilul este umed.

Totodată, pe DN 6, în zona localităţii Domaşnea din judeţul Caraş-Severin, se înregistrează precipitaţii slabe sub formă de ninsoare, fără depuneri pe partea carosabilă, care rămâne umedă.

Ceaţa afectează vizibilitatea şi pe numeroase drumuri din judeţele Călăraşi, Cluj, Constanţa, Giurgiu, Teleorman şi Tulcea, unde vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri.

La nivel naţional, traficul se desfăşoară în general pe un carosabil umed, fiind semnalate ploi în mai multe zone.

Pe principalele artere rutiere — autostrăzile A1 Bucureşti–Piteşti, A3 Bucureşti–Braşov, DN1 Ploieşti–Braşov şi DN7 Piteşti–Sibiu — circulaţia se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil umed, cu precipitaţii slabe şi vizibilitate bună, fără evenimente rutiere în desfăşurare.

Centrul Infotrafic reaminteşte că ceaţa necesită o conduită preventivă pentru toţi participanţii la trafic. Şoferii trebuie să ruleze cu viteză redusă, adaptată permanent condiţiilor de drum, iar orice manevră să fie efectuată doar după o asigurare temeinică.

Poliţiştii rutieri recomandă folosirea luminilor de întâlnire pe tot parcursul zilei, pe toate categoriile de drumuri, nu doar unde este obligatoriu prin lege. În condiţii de ceaţă densă, se impune utilizarea luminilor de ceaţă.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză actualizată pentru următoarele patru săptămâni, intervalul 24 noiembrie – 22 decembrie. Meteorologii anunță că debutul iernii va aduce temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, însă, treptat, vremea se va răci și va reveni la valorile specifice perioadei. Totodată, sunt așteptate precipitații în diverse regiuni ale țării.

Potrivit ANM, în intervalul 24 noiembrie – 1 decembrie, temperaturile vor fi peste cele specifice perioadei în toate regiunile țării, cu valori ușor mai ridicate în sud-est. Cantitățile de precipitații vor depăși media normală în vest și sud-vest, iar în restul teritoriului se vor menține în limite normale.

În săptămâna 1 – 8 decembrie, temperaturile medii se vor menține ușor peste normele climatologice ale perioadei în majoritatea zonelor. Precipitațiile vor fi apropiate de normal în sud, iar în restul țării vor tinde să fie deficitare, mai ales în vest și nord-vest.

Pentru perioada 8 – 15 decembrie, ANM estimează valori termice apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână în toate regiunile. Precipitațiile vor fi sub normal în nord-vest, iar în celelalte zone se vor situa în jurul mediilor climatologice.

În intervalul 15 – 22 decembrie, temperaturile vor fi apropiate de valorile specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații se vor încadra, de asemenea, în limitele normale pentru această perioadă, potrivit ANM.