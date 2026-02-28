”Este semnalată ceaţă cu scăderea vizibilităţii în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Argeş, Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Olt, Vaslui şi Vâlcea”, conform Centrului Infotrafic.

Circulația rutieră este oprită pe banda de urgență și pe prima bandă a autostrăzii A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 273, pe sensul către Sibiu, în apropierea localității Săliște, județul Sibiu, după ce un autoturism a luat foc din cauza unei defecțiuni tehnice, fiind oprit pe banda de urgență. Nu au fost raportate persoane rănite.

Pe principalele artere rutiere — autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Adjud, precum și DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu — traficul se desfășoară parțial pe carosabil umed, fără precipitații și cu vizibilitate bună.

Pe 28 februarie 2026, vremea în România va fi în general mai blândă și stabilă decât în mod normal pentru această perioadă a anului, cu cer predominant senin sau variabil și fără precipitații semnificative în majoritatea zonelor. Temperaturile maxime se vor situa de obicei între aproximativ 5°C și 12‑16°C, iar minimele vor fi sub 0°C până ușor pozitive noaptea în regiunile joase. Izolat poate apărea ceață dimineața sau pe timp de noapte. Vântul va sufla slab până la moderat.

În unele orașe:

În Mioveni (județul Argeș) temperaturile vor fi între 0°C și 9°C, cu cer senin pe parcursul zilei.

În Ploiești se așteaptă cer mai mult înnorat pe parcursul zilei, fără ploaie, și temperaturi de până la 6°C.

În Iași va fi senin cu maxime de aproximativ 6°C.

În zonele vestice și nord‑vestice (Cluj, județul Cluj), vremea va fi în general senină sau parțial senină, cu maxime până la 8°C.

În București, vremea se va menține frumoasă, cu cer senin și temperaturi maxime în jur de 9°C, iar diminețile vor fi reci.

Astăzi, la munte, vremea va fi în general cu soare și fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime se vor situa în jur de 10 °C la altitudini mai joase, iar pe timpul nopții vor coborî până aproape de 0 °C sau sub 0 °C. Pe crestele înalte zăpada existentă se va menține, iar condițiile vor fi stabile și uscate pentru această perioadă, fără ninsori importante prognozate.