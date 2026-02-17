Răcirea va fi resimțită mai ales în regiunile estice, în timp ce în restul teritoriului temperaturile vor fi apropiate de normalul perioadei, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Ulterior, odată cu apropierea finalului lunii februarie și începutul lunii martie, tendința generală va fi de încălzire treptată, astfel încât, până la jumătatea lunii martie, valorile termice vor deveni ușor mai ridicate decât cele specifice acestei perioade în majoritatea regiunilor din țară.

În săptămâna 16.02.2026 – 23.02.2026, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în regiunile estice, iar în restul țării temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei. În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, deficitul fiind mai accentuat în extremitatea de sud-est a teritoriului.

În săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor, cu valori mai crescute în special în zonele sudice. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

În săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026, temperatura medie a aerului va avea valori ușor peste cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în toate regiunile.

În săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în cea mai mare parte a teritoriului, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

Anterior, meteorologii au anunțat o schimbare accentuată a vremii, marcată de o răcire semnificativă la nivel național, cu temperaturi minime negative în aproape toate regiunile și precipitații în extindere treptată. ANM a emis o informare valabilă de luni, ora 10:00, până joi, la ora 10:00. Intervalul este caracterizat prin scăderea temperaturilor, precipitații în general moderate cantitativ, depuneri de zăpadă și apariția condițiilor de polei și ghețuș.

Conform specialiștilor, temperaturile maxime se vor încadra, în general, între −4 și 4 grade. Miercuri, vremea rece va persista în Moldova, estul Muntenia și Dobrogea, unde valorile maxime vor coborî până la −6…0 grade. Minimele vor fi în mare parte negative în aproape toată țara, cu valori cuprinse între −9 grade în estul Transilvania și nordul Moldovei și până la 4 grade în sudul Banat și pe litoral.