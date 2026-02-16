Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de luni, ora 10.00, până joi, la aceeași oră. Intervalul va fi caracterizat de o scădere a temperaturilor, precipitații în general moderate cantitativ, depuneri de zăpadă, dar și condiții de polei și ghețuș.

Potrivit meteorologilor, vremea va deveni rece inițial în Moldova, iar de marți și în regiunile sudice. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între −4 și 4 grade. Miercuri, regimul termic rece va persista în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, unde maximele vor coborî până la −6…0 grade.

Minimele vor fi preponderent negative în aproape toată țara, cu valori ce vor varia între −9 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și până la 4 grade în sudul Banatului și pe litoral.

Începând de marți, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest, afectând sudul, estul și local centrul țării. În prima fază sunt prognozate precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Transilvania, Moldova și la munte.

Pe parcursul nopții de marți spre miercuri, ninsorile vor deveni predominante. Meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de 5…15 cm, iar local se pot înregistra acumulări de 20…30 cm. Cantitățile de apă vor atinge 10…20 l/mp, cu valori izolate de peste 25 l/mp.

Izolat, vor fi condiții de polei și ghețuș, în special în zonele unde precipitațiile vor începe sub formă de ploaie.

Vântul va avea intensificări în noaptea de luni spre marți și pe parcursul zilei de marți în estul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Din seara zilei de marți, rafalele se vor extinde în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 45…65 km/h.

În sud și sud-est, vântul puternic va determina viscol, iar vizibilitatea va scădea temporar.

ANM a emis o atenționare Cod galben valabilă de marți, ora 10.00, până miercuri, ora 14.00. Sunt vizate sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

În intervalul menționat sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ. Ziua vor fi precipitații mixte în Oltenia și Muntenia, ploi în Dobrogea și ninsori în Moldova, iar noaptea ninsorile vor predomina. Cantitățile de precipitații pot ajunge la 25…30 l/mp, iar izolat la peste 40 l/mp. Stratul de zăpadă va avea grosimi medii de 10…30 cm.

Vântul va sufla cu rafale de 50…70 km/h, determinând viscol și reducerea vizibilității sub 100 de metri.

Un alt Cod galben intră în vigoare marți, ora 22.00, și rămâne valabil până miercuri, ora 14.00, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

Meteorologii avertizează că vântul va atinge viteze de 70…90 km/h, va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Stratul de zăpadă estimat este de 10…20 cm.

În Capitală, luni, cerul va fi predominant noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 7 grade, iar minima va coborî la −2…0 grade.

Marți, vremea se va răci semnificativ. Sunt prognozate precipitații mixte, iar seara și noaptea ninsorile vor deveni dominante. Se va depune un strat de zăpadă de 8…15 cm, iar cantitățile de apă vor atinge 15…25 l/mp. Vântul va avea rafale de 50…70 km/h, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 m. Maxima zilei va fi de 2…3 grade, iar minima în jur de −1 grad.

Miercuri, cerul va deveni variabil, cu înnorări temporare în primele ore, când va mai ninge slab. Vântul va sufla moderat, cu rafale de 45…55 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 2 grade, iar minima de −4…−3 grade.