În Dobrogea și Bărăgan cerul va fi mai mult noros, cu ninsori slabe și un vânt mai intens în Delta Dunării și pe litoral. Temperaturile scad puternic: după maximele de 6–7 grade de duminică, luni valorile nu vor depăși 1 grad.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, vremea se răcește semnificativ, cu temperaturi negative pe tot parcursul zilei. Cerul va fi înnorat, iar ninsorile vor fi slabe. Pe timpul nopții, mercurul din termometre poate coborî până la -9 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, cerul se înnorează, iar ninsorile apar mai ales în zonele montane. Temperaturile scad considerabil, atingând -6 grade în timpul zilei, iar dimineața următoare gerul se va intensifica, cu valori în jur de -15 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, cerul va fi predominant noros, cu lapoviță în Transilvania și câțiva stropi de ploaie în restul zonei. Temperaturile rămân relativ ridicate pentru această perioadă, atingând în jur de 8 grade în Maramureș. Până la ora 9 este Cod galben de ceață în mai multe localități din județul Cluj.

În vestul Transilvaniei, cerul rămâne acoperit, iar temperaturile se mențin ridicate, ajungând până la 11 grade. Precipitațiile mixte apar și în Munții Apuseni, iar vântul se intensifică în sudul Banatului. În județele Arad și Timiș, ceața densă aduce un Cod galben valabil până la ora 9.

Pe parcursul zilei, în Transilvania înnorările persistă, cu ploaie, lapoviță și ninsoare. Vântul devine mai puternic, iar temperaturile scad mai ales în estul provinciei, unde se înregistrează valori negative. În vest, spre exemplu la Alba Iulia, termometrele arată în jur de 8 grade Celsius.

În Oltenia se răcește semnificativ, după ce ieri s-au înregistrat 14 grade. Luni, maximele nu vor depăși 4 grade în zona Târgu-Jiu. Cerul rămâne noros, precipitațiile trecând treptat la ninsoare. Vântul se intensifică, iar în zonele montane înalte va fi viscol puternic.

În sudul regiunii, temperaturile diurne abia ating 1 grad Celsius, iar ninsorile și rafalele de vânt de până la 50 km/h fac atmosfera rece și neplăcută.

În București, luni maxima se oprește la 0 grade. Ninge slab în prima parte a zilei, iar vântul accentuează senzația de frig.

Marți, cerul rămâne noros, vântul se mai domolește, iar temperatura crește ușor până la 3 grade. Miercuri, vremea se îndreaptă, cu soare pe tot parcursul zilei și maxime de 8 grade după prânz. Joi se încălzește și mai mult, cu valori de până la 12 grade. Cerul va fi parțial noros, fără precipitații importante.

La munte, temperaturile scad și ninsorile continuă în masivele sudice și estice. În Munții Apuseni apar precipitații mixte, iar vântul bate cu putere în Munții Banatului și în zonele înalte din vestul Meridionalilor, unde viscolește cu rafale de până la 90 km/h.

Marți, atmosfera rămâne închisă, ninsorile continuă în majoritatea masivelor, iar în Munții Apuseni cade lapoviță. Vântul persistă pe crestele montane cu viteze de până la 80 km/h, iar temperaturile scad în Carpații Occidentali.

Miercuri, soarele își face apariția și începe încălzirea, cu precipitații slabe pe alocuri și vânt în continuare puternic la altitudini mari.

Joi, temperaturile cresc în continuare, cu perioade însorite, dar și unele înnorări trecătoare și precipitații slabe în zonele înalte, unde se menține și vântul cu intensificări.