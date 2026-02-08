Un episod de iarnă severă se instalează în România, cu temperaturi foarte scăzute, ninsori și intensificări ale vântului în mare parte din țară. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat că masa de aer rece va determina valori minime extrem de coborâte, în unele zone acestea urmând să ajungă până la minus 15 grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, iar disconfortul termic va fi accentuat de vânt și de precipitațiile solide.

Începând de luni, ninsorile vor cuprinde aproape jumătate din teritoriul țării, în special Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, dar și zonele montane, potrivit ANM.

De asemenea, există posibilitatea apariției lapoviței și ninsorii și în Oltenia, Banat și restul Transilvaniei, în intervalul de luni seara până marți seara.

Reprezentanta ANM au arătat că temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între minus șase și trei grade Celsius, cu valori ușor mai ridicate în vestul țării.

Minimele nocturne vor coborî între minus 15 și minus 5 grade Celsius, aproape la nivel național.

La munte, stratul de zăpadă va avea grosimi mai mari, de până la 15 centimetri, în timp ce în zonele mai joase se pot acumula între 5 și 10 centimetri, a mai precizat șefa ANM pentru Antena 3.

Vântul va sufla cu viteze de 45–50 km/h în sud-vest, sud și est, iar în zona montană rafalele pot ajunge la 80–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea.

„Practic, regiunile extracarpatice vor fi caracterizate de o vreme mai rece decât în mod obișnuit, chiar cu nopți și dimineți geroase. Temperaturi minime în aproape toată țara. De fapt, ecartul valorilor se va situa între minus șase până la trei grade, trei grade în partea de vest a țării, iar cele minime între minus 15 până la minus 5 grade Celsius. Precipitații sub formă de ninsoare, în special în Moldova, partea de est și sud-est a Transilvaniei. Nu excludem ca în seara zilei de luni și până marți seara să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și în Oltenia, Banat și Transilvania, dar și zonele de munte, grosimi variabile ale statului de zăpadă mai mari la munte 15 centimetri, 5-10 centimetri în zonele mai joase de relief și vânt, cu 45-50 de kilometri pe oră în partea de sud-vest, sud și est a țării, iar la munte 80-90 km pe oră, temporar viscolind ninsoarea”, a spus Elena Mateescu pentru postul TV.

În București, vremea va deveni deosebit de rece începând de luni, cu temperaturi nocturne ce vor coborî până la minus 6 grade Celsius, în special în nopțile de luni spre marți și marți spre miercuri.

Meteorologii ANM avertizează că vor fi condiții de ninsoare și polei, iar atenționările meteo rămân valabile până marți.

„Și în Capitală, o vreme mai rece. Vor scădea temperaturile, astfel încât la debutul săptămânii viitoare, mai ales în noaptea de marți spre miercuri și luni spre marți, și în Capitală minimele să coboare până la minus 6 și minus 4 grade”, a mai precizat directorul general al ANM.

După acest episod de iarnă autentică, vremea se va schimba semnificativ. De la mijlocul săptămânii viitoare, valorile termice vor crește accentuat, urmând să depășească 10 grade Celsius în multe regiuni, inclusiv în Capitală.