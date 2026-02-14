Meteorologii prognozează că, până luni, vor fi precipitaţii pe arii extinse în aproape toată ţara, iar în zonele montane acestea se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare. Ninsori sunt aşteptate şi în Moldova, Transilvania, Maramureş şi în Dealurile de Vest. Totodată, începând de duminică, vremea se va răci semnificativ, iniţial în jumătatea de nord a ţării, urmând ca ulterior scăderea temperaturilor să se resimtă şi în celelalte regiuni.

Potrivit ANM, până luni dimineaţă sunt prognozate precipitaţii în general moderate, cantităţile de apă urmând să ajungă la 10–15 l/mp, iar izolat pot depăşi 20–30 l/mp.

”Precipitaţiile vor fi mai ales sub formă de ploaie, iar la munte treptat vor predomina ninsorile şi se va depune strat nou de zăpadă (în special la altitudini de peste 1500 m), de 10…15 cm şi izolat în jurul a 20 cm”, a transmis ANM.

Meteorologii avertizează că, pe durata zilei de duminică, 15 februarie, şi în noaptea de duminică spre luni (15/16 februarie), vor fi ninsori şi lapoviţă în Moldova, precum şi local în Transilvania, Maramureş şi Dealurile de Vest. În aceste regiuni se va depune un strat de zăpadă, în general, de 5–8 centimetri, iar izolat se poate forma gheţuş.

”Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a ţării, cu viteze în general de 40…60 km/h. Vremea se va răci accentuat, duminică (15 februarie), în jumătatea de nord a ţării, apoi şi în rest”, mai anunţă meteorologii.

Meteorologii au emis o avertizare cod galben pentru ziua de duminică, valabilă între orele 08:00 și 14:00, interval în care vântul va sufla cu putere în Dobrogea și estul Munteniei, atingând la rafală viteze de 50–60 km/h.

Ulterior, de duminică după-amiază până luni dimineață, intensificări ale vântului sunt prognozate în județele Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți. Rafalele vor ajunge, în general, la 50–60 km/h, iar izolat pot depăși 65–70 km/h.

Tot în acest interval este în vigoare și o avertizare cod galben privind ninsorile viscolite și depunerea unui strat de zăpadă.

”În judeţele Botoşani, Iaşi, în zona joasă a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău, precum şi în zona de munte a judeţelor Caraş Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea şi Covasna temporar va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5…15 cm şi vizibilitatea va fi redusă”, arată ANM.

Vântul va avea viteze la rafală de 50…60 km/h şi izolat de 70…80 km/h.

Sâmbătă, 14 februarie, vremea va fi neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile maxime vor oscila între 6°C în nordul Moldovei și 17°C, izolat, în Banat, sudul Olteniei și Muntenia. Minimele nocturne se vor încadra între -2°C în estul Transilvaniei și 9°C în sud-estul Munteniei.

Cerul va fi variabil, cu ceață sau nebulozitate joasă dimineața și izolat burniță. Spre seară și noaptea, înnorările și ploile se vor extinde din vest și sud-vest, afectând cea mai mare parte a țării. În zonele montane, la altitudini de peste 1.500–1.700 m, precipitațiile vor include lapoviță și ninsoare.

În Banat, Oltenia și în masivele montane sudice se vor înregistra cantități de precipitații de 10–15 l/mp, în timp ce în Carpații Orientali și în nord-vestul Moldovei vor exista condiții de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări nocturne, mai ales la munte, unde rafalele pot depăși 70–90 km/h.

În București, vremea va fi mai caldă decât media normală pentru această perioadă, cu temperaturi maxime între 13–15°C și minime de 5–6°C. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar pe timpul nopții se vor semnala ploi temporare, iar dimineața este posibilă ceața.

Duminică, 15 februarie, vremea va deveni semnificativ mai rece, începând cu vestul, nordul și centrul țării, apoi în toate regiunile. Temperaturile maxime vor varia între 1°C în nordul Moldovei și 17°C în Dobrogea continentală, iar minimele între -6 și 3°C. Precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării: ploi în sud și sud-est, mixte în rest, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări locale în majoritatea regiunilor, cu rafale de 40–50 km/h, iar la munte de peste 60–70 km/h.

În București, maxima va atinge 14–15°C, iar minima va scădea spre -1…1°C. Dimineața și în prima parte a zilei vor fi ploi, iar vântul va sufla cu intensificări temporare.

Luni și marți, vreme de iarnă

Luni, răcirea continuă, cu precipitații pe arii extinse în sud și sud-est. Ninsorile vor cuprinde treptat zonele montane, nordul Olteniei, Muntenia și sudul Moldovei. Temperaturile maxime se vor încadra între -2 și 10°C.

Marți, în sud, centru și est, cerul va fi predominant noros, cu precipitații moderate. La munte va ninge, în Moldova și Transilvania vor predomina ninsorile, iar în sud vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi între 0 și 8°C. În București se așteaptă precipitații mixte, cu maximă de 4–5°C și minimă în jur de 0°C.

Prognoza 18–21 februarie

În a doua parte a intervalului, vremea va fi rece la început, cu o creștere treptată a temperaturilor diurne ulterior. Precipitații slabe sunt posibile la început în est și spre final în nord-vest. În București, valorile termice vor crește treptat, iar probabilitatea de ploi va fi redusă.