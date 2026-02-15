Acest nou val de ninsori aduce schimbări bruște în evoluția vremii, iar meteorologii avertizează că precipitațiile vor fi însemnate cantitativ și însoțite de intensificări susținute ale vântului. Potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie pentru romaniatv.net, până luni dimineață sunt estimate acumulări de 10–15 litri pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile pot ajunge la 20–30 l/mp.

În cea mai mare parte a țării, precipitațiile vor cădea inițial sub formă de ploaie. La munte, însă, ploile se vor transforma treptat în ninsori, iar la altitudini mai mari de 1.500 de metri se va depune un strat nou de zăpadă consistent.

În cursul nopții de duminică spre luni, aria de ninsori se va extinde și în zonele joase din Moldova, local în Transilvania, Maramureș și Dealurile de Vest. În aceste regiuni, stratul de zăpadă va atinge 5–8 centimetri, iar pe alocuri se va forma ghețuș, ceea ce va îngreuna traficul rutier și pietonal.

Vântul va sufla cu putere în majoritatea zonelor. Rafalele vor atinge 40–60 km/h la nivel național, iar în județele Vaslui, Galați, Vrancea, Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj și Mehedinți vitezele vor ajunge frecvent la 50–60 km/h, cu intensificări izolate de 65–70 km/h.

În Botoșani, Iași, zona joasă a județelor Suceava, Neamț și Bacău, precum și în zona montană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna sunt prognozate ninsori viscolite. În aceste areale, stratul de zăpadă va fi cuprins între 5 și 15 centimetri, iar vizibilitatea va scădea semnificativ, în condițiile în care rafalele pot ajunge la 70–80 km/h în zonele expuse.

În contextul acestor ninsori și al fenomenelor asociate, două atenționări cod galben sunt în vigoare, vizând atât intensificările vântului, cât și ninsorile viscolite.

„Două atenționări cod galben până mâine dimineață, la ora 8: intensificări ale vântului, viteze la rafală de 65 km/h; cel de-al doilea cod galben de ninsori viscolite, strat de zăpadă de până la 15 cm, vizibilitate redusă și viteze la rafală de 65 km/h, până la 70–80 km/h. Maximele nu vor mai depăși 6–7 grade. De mâine, răcirea se va resimți în toată țara, astfel că ecartul temperaturilor va fi de minus 10 grade în depresiuni și 2–3 grade pe litoral”, a explicat Elena Mateescu.

Pe fondul acestor ninsori și al circulației maselor de aer rece, temperaturile maxime nu vor mai trece de 6–7 grade Celsius. De luni, răcirea va cuprinde întreaga țară, iar minimele vor coborî până la –10 grade în depresiunile intramontane. Pe litoral, valorile termice se vor situa în jurul a 2–3 grade Celsius.

Episodul actual de ninsori nu va fi singular, deoarece meteorologii anunță revenirea precipitațiilor începând de marți dimineață, pe fondul unui ciclon care va traversa Marea Neagră. Inițial, vor fi ploi însemnate cantitativ, însă ulterior acestea se vor transforma în ninsori, inclusiv în regiunile sudice.

Marți sunt prognozate ninsori și în București, unde este posibil un episod scurt de viscol. Ulterior, precipitațiile vor afecta din nou majoritatea regiunilor în cursul zilelor de joi și vineri. De miercuri, temperaturile vor marca o ușoară creștere, însă spre finalul săptămânii este posibil un nou val de aer rece, cu risc de ger în anumite zone.

„Precipitațiile revin marți dimineață. Ciclonul va traversa Marea Neagră cu ploi însemnate cantitativ, treptat se vor transforma în ninsori chiar și în regiunile sudice. Marți va ninge în Capitală, ninsori viscolite. Așadar, un episod de viscol scurt, apoi precipitațiile vor cuprinde din nou majoritatea regiunilor joi și vineri. De miercuri, temperaturile cresc ușor, iar spre finalul săptămânii – un nou val de aer rece; este foarte probabil să vorbim de ger”, a spus Silviu Grigore.

În paralel cu aceste episoade de ninsori din februarie, estimările pentru primăvara anului 2026 indică un tablou diferit în perioada Paștelui, cel puțin în Capitală. Potrivit prognozelor publicate de AccuWeather, Bucureștiul nu va avea parte de ninsoare în jurul sărbătorilor pascale, însă temperaturile vor rămâne sub media obișnuită pentru mijlocul lunii aprilie.

În prima parte a lunii aprilie 2026, vremea va alterna între intervale însorite și ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor oscila, în general, între 13 și 17 grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa frecvent între 3 și 6 grade.

Pentru duminică, 12 aprilie, ziua de Paște, sunt prognozate condiții de instabilitate atmosferică, cu averse posibil însoțite de descărcări electrice, pe fondul unei mase de aer rece și umed care va traversa sudul țării. Temperatura maximă estimată este de aproximativ 15 grade Celsius.

Nici noaptea de Înviere nu va aduce o încălzire semnificativă, deoarece valorile termice vor coborî spre 4–5 grade Celsius, amplificând senzația de frig în condiții de umezeală și vânt temporar intensificat. Cerul va fi variabil, cu posibile reprize de ploaie.

Pentru a doua parte a lunii aprilie, tendința indică o creștere treptată a temperaturilor diurne, care ar putea ajunge la 18–21 de grade Celsius.