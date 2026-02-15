Meteorologii au emis duminică dimineață, 15 februarie, mai multe alerte meteo nowcasting de tip Cod galben, vizând fenomene periculoase imediate: viscol puternic în zona montană înaltă și ceață densă în mai multe județe din estul țării.

Avertizările sunt valabile pe intervale scurte, dar pot produce efecte semnificative asupra traficului rutier și activităților în aer liber.

În intervalul orar 07:15 – 12:00, este în vigoare un Cod galben de vânt puternic și viscol în zonele montane situate la peste 1.800 de metri din județele:

Caraș-Severin

Hunedoara

Conform avertizării, rafalele de vânt pot atinge viteze de până la 85 km/h, viscolind și troienind stratul de zăpadă deja depus. În aceste condiții, vizibilitatea poate scădea sub 100 de metri, ceea ce face deplasările extrem de dificile, în special pe drumurile montane sau în zonele turistice de altitudine.

Specialiștii atrag atenția că astfel de episoade de viscol pot genera blocaje temporare, risc de rătăcire pentru turiști și condiții severe pentru echipele de intervenție.

În intervalul 05:15 – 09:00, un alt Cod galben de ceață este activ în mai multe zone joase din estul României.

Fenomenul se manifestă local și temporar, reducând vizibilitatea sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri. În unele localități, condițiile de trafic pot deveni periculoase, în special în zonele cu trafic intens sau în apropierea cursurilor de apă.

Ceața densă favorizează apariția accidentelor rutiere, mai ales în orele de vârf, când șoferii nu adaptează viteza la condițiile de drum.

Sunt afectate:

Zona joasă a județului Bacău, respectiv zona localităților: Bacău, Onești, Buhuși, Sascut, Balcani, Poduri, Răcăciuni, Helegiu, Mărgineni, Blăgești, Pârjol, Cleja, Mănăstirea Cașin, Berești-Tazlău, Faraoani, Gârleni, Podu Turcului, Luizi-Călugăra, Căiuți, Răchitoasa, Livezi, Târgu Trotuș, Corbasca, Bârsănești, Nicolae Bălcescu, Pârgărești, Stănișești, Măgirești, Buhoci, Filipești, Horgești, Sănduleni, Letea Veche, Orbeni, Ștefan cel Mare, Glăvănești, Motoșeni, Pâncești, Urechești, Solonț, Parincea, Valea Seacă, Cașin, Săucești, Măgura, Racova, Ungureni, Gioseni, Plopana, Parava, Dealu Morii, Hemeiuș, Scorțeni, Găiceana, Coțofănești, Huruiești, Gura Văii, Negri, Tătărăști, Traian, Buciumi, Strugari, Lipova, Ardeoani, Prăjești, Filipeni, Tamași, Vultureni, Odobești, Colonești, Berești-Bistrița, Dămienești, Roșiori, Secuieni, Oncești, Izvoru Berheciului, Itești, Bogdănești, Sărata;

Județul Botoșani;

Zona joasă a județului Suceava, respectiv zona localităților: Suceava, Fălticeni, Rădăuți, Cajvana, Vicovu de Sus, Dolhasca, Siret, Liteni, Marginea, Salcea, Dumbrăveni, Cornu Luncii, Udești, Arbore, Mălini, Șcheia, Verești, Preutești, Bosanci, Baia, Zvoriștea, Todirești, Vicovu de Jos, Păltinoasa, Frătăuții Noi, Dărmănești, Forăști, Milișăuți, Frătăuții Vechi, Fântânele, Grănicești, Râșca, Boroaia, Ipotești, Vadu Moldovei, Volovăț, Rădășeni, Horodnic de Sus, Dornești, Cacica, Dolhești, Moara, Horodniceni, Satu Mare, Adâncata, Vulturești, Bogdănești, Bilca, Mitocu Dragomirnei, Hânțești, Pătrăuți, Stroiești, Bălcăuți, Iaslovăț, Zamostea, Siminicea, Voitinel, Grămești, Pârteștii de Jos, Calafindești, Drăgoiești, Drăgușeni, Gălănești, Botoșana, Horodnic de Jos, Berchisesti, Bunești, Ilișești, Fântâna Mare, Mușenița, Comănești, Hârtop, Poieni-Solca, Șerbăuți, Ciprian Porumbescu, Burla, Bălăceana;

Zona joasă a județului Neamț, respectiv zona localităților: Piatra-Neamț, Roman, Târgu Neamț, Săbăoani, Roznov, Borlești, Vânători-Neamț, Tămășeni, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Horia, Doljești, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Trifești, Petricani, Ion Creangă, Girov, Sagna, Români, Crăcăoani, Icușești, Botești, Agapia, Bălțătești, Țibucani, Bârgăuani, Cândești, Mărgineni, Urecheni, Timișești, Brusturi, Bahna, Secuieni, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Costișa, Oniceni, Valea Ursului, Dulcești, Bozieni, Moldoveni, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Stănița, Dochia, Tupilați, Făurei, Gâdinți, Ruginoasa, Negrești, Boghicea, Văleni, Pâncești, Dobreni, Drăgănești, Bira, Poienari.

Conform datelor transmise de Centrul Infotrafic al Poliției Române, traficul se desfășoară în condiții de vizibilitate scăzută pe drumuri din următoarele județe:

Bacău

Botoșani

Buzău

Galați

Iași

Neamț

Suceava

Vrancea

Pe aceste artere, carosabilul este în general umed, ceea ce crește riscul de derapaj și mărește distanța de frânare. Vizibilitatea redusă impune conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată și să evite manevrele riscante.

Probleme de vizibilitate sunt semnalate și pe tronsonul kilometric 117–144 al Autostrada A7 Ploiești–Adjud. În acest sector, ceața reduce vizibilitatea sub 200 de metri, afectând fluența traficului, în special în intervalele cu trafic mai intens.

Șoferii care tranzitează autostrada sunt sfătuiți să folosească luminile de ceață și să păstreze o distanță considerabilă față de vehiculul din față.

În vestul țării, traficul este restricționat temporar pe DN6, între Caransebeș și Orșova, în apropierea localității Plugova.

Un ansamblu rutier a suferit o defecțiune tehnică și a rămas blocat pe partea carosabilă, iar circulația se desfășoară alternativ, sub supravegherea polițiștilor rutieri. Intervenția autorităților vizează degajarea rapidă a drumului și reluarea traficului în condiții normale.

Pe principalele autostrăzi și drumuri naționale din sud și centru nu sunt raportate probleme semnificative. Se circulă în condiții bune pe:

Autostrada A0 Centura București

Autostrada A1 București–Pitești

Autostrada A2 București–Constanța

Autostrada A3 București–Ploiești

DN1 Ploiești–Brașov

DN7 Pitești–Sibiu

Carosabilul este uscat, iar vizibilitatea este bună, cu valori de trafic apropiate de cele obișnuite pentru o zi de weekend.