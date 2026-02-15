Noua măsură vizează scăderea limitei legale pentru retragerea imediată a permisului de conducere în caz de conducere sub influența alcoolului.

Până în prezent, legislația prevedea că șoferii depistați cu o alcoolemie de cel puțin 1,15 la mie erau obligați să își predea permisul pentru 15 zile. Prin ordinul semnat în această săptămână, pragul a fost redus la 0,8 la mie, ceea ce înseamnă o scădere semnificativă a toleranței față de conducerea sub influența alcoolului.

Decizia a fost anunțată oficial printr-un comunicat de presă transmis sâmbătă, în care se precizează că noua regulă se aplică imediat și este valabilă pe întreg teritoriul Belgiei. Măsura a fost adoptată în urma consultărilor cu Parchetul, pentru a asigura o aplicare unitară a legislației.

În ultimele săptămâni, diferențele de abordare între provincii au generat controverse. Procurorii din Limburg, Anvers și Brabantul Flamand aplicau deja retragerea permisului de la 0,8 la mie, în timp ce în Flandra de Est, Flandra de Vest și în regiunile din Valonia continua să fie utilizat pragul mai ridicat. Noua decizie uniformizează aceste practici și elimină interpretările diferite la nivel local, scriu cei de la belganewsagency.eu.

Prin această decizie de scădere a limitei legale pentru suspendarea imediată a permisului, autoritățile belgiene transmit un mesaj ferm de toleranță zero față de comportamentele periculoase la volan, pe fondul unei creșteri îngrijorătoare a accidentelor rutiere mortale.

În termeni practici, retragerea permisului se va aplica acum de la o concentrație de 0,35 mg/l alcool în aerul expirat, față de pragul anterior de 0,50 mg/l utilizat în mod obișnuit. Această modificare aliniază mai strict sancțiunile cu riscurile reale generate de consumul de alcool la volan.

Schimbarea vine într-un moment sensibil pentru siguranța rutieră. În primele șase luni ale anului 2025, numărul persoanelor decedate în accidente rutiere a ajuns la 209. Potrivit datelor oficiale, multe dintre aceste tragedii au avut loc în timpul nopților din cursul săptămânii, perioade în care consumul de alcool este frecvent asociat cu deplasările cu mașina.

În comunicatul oficial, ministrul Justiției a subliniat că noua regulă are rolul de a descuraja comportamentele riscante și de a proteja participanții la trafic, arătând că :

„Schimbarea transmite un semnal clar că șofatul periculos nu va mai fi tolerat”, a declarat Annelies Verlinden.

Tot în cadrul anunțului, ministrul a precizat că vor fi adoptate și măsuri suplimentare pentru combaterea conducerii sub influența drogurilor. Ketamina urmează să fie inclusă pe lista substanțelor interzise care pot fi depistate prin testele salivare utilizate de poliție. În plus, interdicția temporară de a conduce va fi armonizată pentru toate tipurile de infracțiuni, astfel încât orice șofer prins sub influența alcoolului sau drogurilor să fie scos din trafic pentru 12 ore.