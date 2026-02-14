Orașul Split a devenit primul din Croația care interzice vânzarea de alcool în magazine după ora 20:00, potrivit Mediafax, citând Express. Măsura vine după ce primarul Tomislav Šuta a descris scenele cu turiști beți în centrul istoric drept „inacceptabile”.

Noua măsură din Split va restricționa vânzările de alcool între orele 20:00 și 6:00 în zonele turistice ale orașului, începând din această vară. Regulamentul ar putea fi extins și în alte cartiere mai puțin frecventate de turiști, însă nu se va aplica în cluburi, baruri și restaurante.

Oamenii de afaceri locali consideră decizia drept o încercare de redefinire a turismului croat. Split și-a construit o reputație de „destinație de petrecere”, iar autoritățile doresc să promoveze mai degrabă turismul cultural și istoric. Potrivit acestora, măsura nu va limita distracția, ci va încuraja un consum responsabil de alcool.

Mai multe orașe din Croația au introdus măsuri pentru a limita turismul excesiv. Anul trecut, Hvar a impus restricții privind zgomotul pe timpul verii, limitând nivelul la 85 decibeli, echivalentul unui restaurant aglomerat.

În Dubrovnik, autoritățile lucrează pentru a proteja centrul istoric de aglomerația provocată de turiști. Dubrovnik, cea mai vizitată destinație turistică din Europa, a fost inclus pe lista orașelor de evitat, iar măsurile adoptate includ reducerea numărului de vapoare de croazieră și limitarea accesului turiștilor în Orașul Vechi.

Un studiu realizat în Statele Unite evidențiază că alcoolul consumat cu moderație ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului, ajutând la reducerea inflamațiilor și la eliminarea toxinelor asociate bolilor neurodegenerative, precum Alzheimer.

Cercetătorii de la University of Rochester Medical Center explică faptul că un consum moderat de alcool poate stimula sistemul glicfatic, un mecanism natural de curățare al creierului. Acesta elimină „deșeurile” metabolice, inclusiv proteinele implicate în apariția bolii Alzheimer și a altor forme de demență.

„Cantitățile mici de alcool sunt potențial benefice pentru sănătatea creierului”, a declarat Maiken Nedergaard, autorul principal al studiului. „Alcoolul consumat cu moderație îmbunătățește capacitatea creierului de a elimina deșeurile”.

Cercetarea a fost realizată pe animale, analizând modul în care alcoolul influențează procesul de curățare al creierului. Rezultatele au arătat că șoarecii care au primit echivalentul a aproximativ 2,5 băuturi alcoolice pe zi au eliminat toxinele din creier mai eficient decât cei care nu au fost expuși deloc la alcool.