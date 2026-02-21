Viața de noapte din al doilea oraș ca mărime din Croația, o destinație de vacanță preferată și de mulți români, ar putea să se schimbe în curând pentru turiști. Autoritățile din Split vor să interzică vânzarea de alcool între orele 20:00 și 6:00, însă barurile, restaurantele și cluburile de noapte ar putea face excepție.

Ministrul Economiei din Croația, Ante Šušnjar, a anunțat că planul prevede modificarea Legii comerțului. El a explicat că măsura ar fi gândită în primul rând pentru protejarea sănătății cetățenilor, mai ales a copiilor și tinerilor, dar și pentru menținerea ordinii publice și protejarea mediului și a patrimoniului cultural.

În opinia lui Šušnjar, această soluție ar reprezenta o metodă mai bună de administrare a destinațiilor turistice, potrivit publicației locale HRT. Noile reguli ar putea intra în vigoare chiar din această vară.

„Aceasta este în primul rând pentru sănătatea cetățenilor noștri, în special a copiilor și tinerilor, pentru menținerea ordinii publice și protejarea mediului și a patrimoniului cultural”, a declarat Šušnjar, potrivit „New York Post”.

Croația rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, cu orașe importante precum Split, Dubrovnik și Makarska. Split este cunoscut și pentru festivalul Ultra Music, dar și pentru numeroasele baruri aflate pe plajă.

În 2024, aproximativ 21,3 milioane de turiști au vizitat Croația, conform datelor oficiale ale guvernului.

În 2025, un alt oraș european a luat măsuri pentru a reduce problemele cauzate de turiștii care consumă prea mult alcool. Autoritățile din Praga, capitala Republicii Cehe, au decis să interzică tururile organizate prin baruri pe timpul nopții.

Aceste grupuri de turiști care mergeau din bar în bar au provocat nemulțumiri printre localnici, din cauza zgomotului și a problemelor de siguranță.

Un membru al consiliului local și autorul propunerii a explicat că orașul nu dorește să încurajeze turismul ieftin bazat pe consumul de alcool, deoarece acest tip de turism este încă destul de răspândit în Praga.

Interdicția se aplică între orele 22:00 și 6:00, perioadă în care organizatorii acestor tururi nu mai au voie să desfășoare activitatea.