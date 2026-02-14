Mulți șoferi români știu că depășirea limitei maxime de viteză atrage amenzi sau chiar suspendarea permisului. Însă puțini cunosc regulile privind viteza minimă pe autostrăzi și drumuri expres și când pot fi sancționați dacă merg prea încet.

Codul Rutier stabilește limite maxime de viteză pentru fiecare tip de drum:

Autostrăzi: 130 km/h

Drumuri expres: 120 km/h

Drumuri naționale: 90–100 km/h

Zone urbane: 50 km/h

În schimb, ceea ce mulți consideră „limită minimă de viteză” nu există oficial pe niciun drum din România. Legislația impune doar o condiție de acces: vehiculele care nu pot circula cu minimum 50 km/h nu au voie pe autostrăzi și drumuri expres. Aceasta include tractoare, mopede sau utilaje lente.

Legea a introdus prevederi pentru sancționarea șoferilor care conduc sub limita minimă stabilită pe tronsonul de drum. Amenzile prevăzute pentru această abatere sunt între 405 și 607,5 lei, conform Art. 99 (1) din Codul Rutier 2026:

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevazută în clasa I de sancțiuni […] conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv”, se precizează în Art. 99 (1) din legea circulației.

În teorie, dacă pe o autostradă ar exista o limită minimă de 90 km/h, orice șofer care merge sub 80 km/h ar putea fi amendat.

În realitate, niciun drum din România nu are o limită minimă de deplasare oficială. Chiar și pe banda de depășire de pe autostrăzi sau drumuri expres, legea nu impune un prag minim.

Șoferii pot circula chiar și cu 20 km/h pe autostradă sau drum expres fără să încalce legea.

Limitele maxime rămân obligatorii, dar viteza redusă nu poate fi sancționată.

Legislația actuală protejează siguranța traficului doar prin excluderea vehiculelor care nu ating 50 km/h.

Chiar dacă legea nu permite sancțiuni pentru viteza redusă, circularea prea lentă poate fi periculoasă: