Un caz recent a fost semnalat în estul Germaniei, unde Poliția Federală a oprit un transport auto pe 5 februarie 2026, la punctul de control de frontieră de pe drumul B 178n, în zona Zittau, la granița cu Polonia. Autoturismul, un Audi A4 înmatriculat în Germania, era transportat pe o platformă aparținând unei firme din România.

La prima vedere, transportul părea legal. În urma verificărilor, autoritățile au constatat însă nereguli grave. Șoferul, un român de 25 de ani, a declarat că urma să transporte mașina în sudul Germaniei, la solicitarea proprietarului. Investigațiile au arătat că autoturismul era un vehicul de leasing însușit ilegal și, în plus, nu mai avea asigurare valabilă.

În aceste condiții, Poliția Federală a dispus confiscarea autoturismului și radierea temporară a acestuia din circulație. Proprietarul mașinii, un român de 36 de ani, este cercetat penal pentru delapidare. Valoarea vehiculului este estimată la cel puțin 20.000 de euro.

Autoritățile germane avertizează că transportul sau utilizarea unui vehicul de leasing declarat ca fiind însușit ilegal constituie o infracțiune. Chiar dacă transportatorul susține că a acționat la cererea proprietarului, răspunderea penală poate viza toate persoanele implicate. Lipsa unei asigurări valide duce automat la interzicerea circulației, indiferent de context.

Un alt caz care implică un șofer român a avut loc în Elveția, în cantonul Aargau. Marți seara, poliția cantonală a înregistrat un autoturism Mercedes circulând cu 155 km/h pe Bünztalstrasse, un sector de drum din afara localității, unde limita legală este de 80 km/h.

După aplicarea toleranței legale, depășirea penală a fost stabilită la 68 km/h. Autoritățile au transmis alerta prin radio și au identificat ulterior șoferul la o benzinărie. Bărbatul, un român de 34 de ani, a recunoscut că se afla la volan în momentul faptei.

Cazul a fost încadrat la așa-numitul „articol al vitezomanilor”, care se aplică în situații de depășiri extreme ale vitezei. Parchetul a fost sesizat, a fost deschis un dosar penal, autoturismul a fost confiscat, iar permisul de conducere al șoferului a fost reținut provizoriu.

Atât poliția din Germania cât și poliția din Elveția subliniază că măsurile dure urmăresc descurajarea încălcărilor grave ale legii. Confiscarea vehiculelor, indiferent de valoarea acestora, este aplicată în cazuri care pun în pericol siguranța rutieră sau implică infracțiuni precum lipsa asigurării, folosirea ilegală a vehiculelor de leasing sau depășiri extreme de viteză.