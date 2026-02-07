În 2025, Norvegia a înregistrat peste 170.000 de automobile electrice vândute, acestea reprezentând 95,8% din totalul înmatriculărilor de mașini noi. În luna decembrie a aceluiași an a fost atins un alt prag simbolic: numărul total al mașinilor electrice aflate în circulație a depășit pentru prima dată numărul celor diesel.

La finalul anului, flota de automobile electrice din Norvegia ajunsese la aproximativ 918.000 de unități, devenind cea mai mare categorie de vehicule din țară, indiferent de tipul de propulsie.

Odată ajunsă la acest nivel de electrificare, Norvegia analizează reducerea avantajelor de care au beneficiat până acum proprietarii de mașini electrice. Publicația motor.no relatează că Comitetul de Politici Financiare a transmis că este momentul ca aceste vehicule să contribuie la costurile de întreținere și dezvoltare a infrastructurii rutiere.

Comitetul consideră că utilizatorii de mașini electrice ar trebui să plătească pentru drumurile folosite, în condiții similare cu șoferii de automobile cu motoare termice.

În Norvegia, taxele pentru drumuri sunt incluse în prețul carburanților. Astfel, fiecare alimentare la pompă contribuie la finanțarea mentenanței și construcției de drumuri. Mașinile electrice sunt însă excluse din acest mecanism, deoarece folosesc energie electrică.

Într-o țară cu peste 1.700 de hidrocentrale și un excedent de producție de energie regenerabilă, electricitatea este foarte ieftină pentru consumatorii finali. Prețurile pentru gospodării se situează, în general, între 0,086 și 0,13 euro per kWh, iar în unele contracte ajung chiar la 5–6 cenți per kWh. Acest cost redus al energiei a fost unul dintre principalii factori care au accelerat adopția mașinilor electrice.

Norvegia a început să elimine gradual avantajele fiscale pentru mașinile electrice încă din 1 ianuarie 2023. Atunci a fost introdusă o taxă la achiziție calculată per kilogram și a fost eliminată scutirea totală de TVA.

Inițial, TVA-ul de 25% se aplica doar pentru partea din preț care depășea pragul de 500.000 de coroane. De la 1 ianuarie 2026, acest prag a fost redus la 300.000 de coroane, echivalentul a aproximativ 25.400 de euro. Anticipând această modificare, mulți norvegieni și-au cumpărat mașini electrice în 2025 pentru a evita scumpiri semnificative.

Potrivit Comitetului de Politici Financiare, avantajele generoase pentru mașinile electrice au dus nu doar la înlocuirea vehiculelor cu motoare termice, ci și la creșterea numărului total de automobile din țară. O parte dintre noii proprietari nu dețineau anterior o mașină și se bazau pe transportul public.

Această evoluție contribuie la aglomerarea traficului și la uzura infrastructurii rutiere, chiar dacă vehiculele electrice nu produc emisii locale. Din această perspectivă, autoritățile consideră necesară introducerea unei contribuții directe la fondul rutier.

Deocamdată, forma exactă a taxei de drum nu a fost stabilită. Una dintre opțiuni este taxarea energiei electrice utilizate pentru încărcare, similar modelului discutat în Elveția, unde se ia în calcul o taxă per kWh aplicată atât la stațiile rapide, cât și la încărcarea de acasă.

O altă variantă ar fi taxarea pe baza kilometrilor parcurși, prin intermediul unui dispozitiv instalat în mașină. Această soluție a fost însă criticată din motive legate de protecția datelor și viața privată. Mai există și modelul aplicat în Marea Britanie, unde taxa se calculează în funcție de kilometri raportați la inspecția tehnică, metodă care a atras critici legate de posibilitatea manipulării datelor.

Un exemplu deja aplicat este cel al Republica Moldova, unde, de la 1 ianuarie 2026, mașinile electrice plătesc taxă de drum. În acest caz, taxa este calculată în funcție de greutatea vehiculului, similar modului în care mașinile cu motoare termice sunt taxate în funcție de capacitatea cilindrică.

Această metodă este considerată simplă și ușor de administrat, deși nu reflectă direct distanța parcursă. În țările unde taxarea rutieră este inclusă în prețul carburantului, un astfel de model ar putea genera dezbateri, însă greutatea rămâne un criteriu relevant pentru uzura drumurilor.