Dintre acestea, Tiguan plug-in hybrid (PHEV) s-a dovedit a fi unul dintre cele mai populare SUV-uri PHEV achiziționate de români în 2025. El ocupă prima poziție în segment în ceea ce privește înmatriculările din lunile septembrie și noiembrie ale anului recent încheiat.

Vine cu un design modern și o abordare practică a spațiului, tipică pentru un Volkswagen, dar un atu important este și sistemul de propulsie. Tiguan plug-in hybrid combină un motor pe benzină de 1,5 litri TSI (1.498 cmc) cu un motor electric și o baterie reîncărcabilă la priză. Oferă astfel un echilibru reușit între eficiența unui automobil electric și autonomia extinsă cu care ne-au obișnuit mașinile cu motor termic.

Iată câteva dintre întrebările importante pe care le pun cumpărătorii și răspunsurile care reușesc să-i convingă că Tiguan plug-in hybrid e o alegere excelentă.

Ce autonomie are?

Are o baterie de capacitate mare pentru un autoturism PHEV, de 19,7 kWh (net). Motiv pentru care, Tiguan plug-in hybrid poate parcurge până la 126 km în mod pur electric (regim mixt WLTP). Autonomia sa este suficientă pentru deplasările zilnice urbane fără consum de benzină. În plus, motorul termic și managementul optimizat al sistemului hibrid permit o autonomie totală care poate depăși 900 km.

Cât consumă?

Are consum redus și emisii scăzute. În configurația cu 204 CP (motor termic – pe benzină – de 150 CP, motor electric de 75 CP, transmisie automată cu dublu ambreiaj – DSG – și șase trepte), Tiguan plug-in hybrid poate ajunge la un consum mediu de combustibil de 1,4 l/100 km, cu emisii de 32 g CO₂/km (ciclu WLTP). Cifrele referitoare la consum și emisii poluante poziționează modelul favorabil în raport cu versiunile cu propulsie exclusiv termică (benzină sau diesel) sau mild-hybrid. Consumul de energie electrică ajunge la 13,6 kWh/100 km.

Cum se încarcă?

Este foarte adaptabil, oferă confort în utilizare, în oraș și la drum lung. Bateria lui poate fi încărcată la o priză domestică sau la un wallbox AC cu o putere de până la 11 kW. În acest caz, timpul de încărcare de la 0 la 100% este de aproximativ 2 ore și 45 de minute.

Tiguan plug-in hybrid suportă și încărcare la stații rapide DC de până la 50 kW, unde este nevoie de doar 23 de minute pentru încărcarea de la 10 la 80%. Toate acestea sunt completate de o gestiune exemplară a modului hibrid, cu tranziții silențioase între propulsia electrică și cea termică, precum și cu recuperări eficace de energie în timpul frânării.

Ce îl recomandă ca un vehicul de familie?

Este un SUV versatil, de 4,54 metri lungime, cu un ampatament de 2,68 metri. Acomodează până la cinci persoane în confort, este silențios și practic, cu un portbagaj de 490 litri (1.486 litri cu bancheta rabatată).

Poate tracta până la 1.800 kg (cu dispozitiv de remorcare opțional, depliabil, la o apăsare de buton) și face viața șoferului mai ușoară prin sistemul opțional Trailer Assist. În plus, dispozitivul de remorcare oferă o sarcină de maximum 100 kg pe bara de tractare și o sarcină pentru suporturi de biciclete de 75 kg.

Trebuie menționate și alte opțiuni care încântă adulții și copiii deopotrivă: plafon panoramic, lumini ambientale cu multiple culori și nivel reglabil, climatizare multizonă, scaune față și locuri laterale spate încălzite, volan încălzit, dar și parbriz laminat și încălzit, cu izolare fonică și proiecție „head-up” pentru informațiile importante.

Ceva dotări speciale?

Este un SUV de familie de clasă medie, dar vine cu tehnologie premium. În funcție de nivelul de echipare, Tiguan plug-in hybrid poate fi dotat, printre altele cu:

• suspensie adaptivă DCC Pro;

• scaune ergoActive cu funcție de masaj;

• faruri IQ.LIGHT HD Matrix;

• asistent vocal IDA cu comenzi în limbaj natural și acces la inteligență artificială (ChatGPT).

Clienții pot opta și pentru un sistem Park Assist avansat, care permite intrarea și ieșirea complet automată din locurile de parcare pe o distanță de până la 50 de metri, prin funcția de memorie. Este posibilă și parcarea asistată de la distanță, prin intermediul telefonului.

Comutatorul pentru experiența la volan poate trece rapid autoturismul de la sport la confortabil, adaptând multe setări simultan, de la gestiunea propulsiei sau setările suspensiei (dacă suspensia adptivă este prezentă), la structura iluminării ambientale, redarea muzicii și reglajul climatizării.

Știu că mașinile PHEV sunt ceva mai grele. Cât de rapid este?

Tiguan plug-in hybrid este un automobil agil pentru un SUV de familie. Deși, de exemplu, este un pic mai greu decât versiunea cu propulsie termică diesel TDI (1.866 kg față de 1.710 kg), vine cu un consum mai mic, economie în utilizare pe termen lung și flexibilitate mare.

Are o viteză maximă similară (210 km/h), dar este mai rapid în accelerația 0–100 km/h: doar 8,2 secunde pentru PHEV, față de 9,4 secunde pentru versiunea cu motor diesel TDI. Iar cuplul instantaneu al motorului electric este un avantaj în utilizarea urbană, cu multe manevre în trafic și plecări de pe loc în intersecții.

Ce alte economii reale aduce un SUV plug-in? Avantaje fiscale și de parcare?

Un SUV ca Tiguan plug-in hybrid este eligibil pentru impozit redus și parcare gratuită. Valoarea impozitului și facilitățile de parcare diferă de la o municipalitate la alta, însă încadrarea într-un nivel foarte redus de emisii poluante garantează, prin lege, reduceri semnificative ale impozitului pe proprietate. În unele orașe (de exemplu, în București), posesorii de autoturisme electrice și hibride, înmatriculate în municipiu, pot beneficia de utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate generală, conform reglementărilor locale în vigoare.

Zonele cu acces restricționat, unde doar automobile electrice sau hibride cu încărcare la priză (PHEV) sunt permise, se vor înmulți în orașele și orășelele europene. O astfel de mașină poate oferi avantaje în călătoriile viitoare în străinătate.

Este Volkswagen un etalon în segmentul PHEV?

Tiguan plug-in hybrid e un reprezentant relevant pentru modelele PHEV de la Volkswagen. Este apreciat de clienți pentru echilibrul dintre funcționare economică și versatilitate. Iar calitățile sale reflectă punctele forte ale întregii game de automobile plug-in hybrid oferite de Volkswagen în România.

În segmentul SUV-urilor, clienții care au nevoie de și mai mult spațiu pot opta pentru Tayron, în timp ce Golf și Passat propun, la rândul lor, versiuni PHEV echipate cu motoare pe benzină 1,5 TSI și baterii care oferă autonomii electrice remarcabile, de până la 142 km, respectiv 134 km (în ciclu WLTP).

Conform datelor APIA (Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile), în 2025, Volkswagen s-a clasat pe primul loc în România la înmatriculările de autoturisme plug-in hybrid (PHEV), cu 1.619 unități, în creștere cu 414% față de 2024.

Cât costă un SUV Tiguan plug-in hybrid?

Prețul recomandat pentru un Tiguan plug-in hybrid pornește de la 46.881 euro, inclusiv TVA. Este disponibil pentru achiziții prin leasing auto (Perfect Leasing, Leasing Financiar Clasic, Leasing Operațional) sau prin credit auto. Este disponibil la comandă, personalizat, dar și cu livrare rapidă din stoc. E important să consulți dealerii autorizați pentru prețuri actualizate și oferte speciale.

Un exemplu concret de mașină disponibilă?

Iată un exemplu de mașină disponibilă la data publicării, cu câteva reduceri speciale de preț și un calcul de leasing auto informativ.

Tiguan Prime Hybrid 1,5 TSI DSG: 43.524,6 € (inclusiv TVA)

• Reduceri incluse în preț: Go Green – 4.028,26 €; Let’s Drive – 2.500,01 €; Prime Edition – 4.777,08 €

• Dotări de serie conform nivelului de echipare „Prime”, plus următoarele pachete opționale: Infotainment cu navigație Discover+; Jante din aliaj „Napoli” 7.5J x 18; Pachet iarnă Plus; Pachet Dark.



Rată de finanțare prin Porsche Finance Group, Perfect Leasing: 394,92 € lunar (inclusiv TVA)

* preț final mașină: 40.525,01 € (cu TVA inclus și cu bonus financiar de 2.999,59 € inclus); durată: 48 de luni; avans în valoare absolută: 10.131,26 € (25% din valoarea mașinii).

• Prima CASCO prin Porsche Asigurări: 131,03 € lunar (inclusiv TVA)

