La nivel național, costurile carburanților se mențin relativ stabile, fără variații majore față de zilele precedente. Benzina standard cu cifra octanică 95 este comercializată la prețuri cuprinse între aproximativ 7,7 și 7,84 lei pe litru. Motorina standard rămâne ușor mai scumpă decât benzina în multe zone ale țării, cu prețuri situate între 7,93 și 7,99 lei pe litru.

GPL-ul continuă să fie cea mai accesibilă variantă de alimentare, având prețuri cuprinse între 3,84 și 3,97 lei pe litru. În marile orașe, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași, prețurile pentru benzină și motorină se încadrează, în general, în aceste intervale, în timp ce GPL-ul rămâne semnificativ mai ieftin.

În una dintre cele mai ieftine stații din țară, benzina poate fi găsită la aproximativ 7,66 lei pe litru, motorina la 7,93 lei pe litru, iar GPL-ul la circa 3,84 lei pe litru.

În București, prețurile sunt apropiate de media națională, însă există diferențe vizibile între stațiile de alimentare. Benzina standard poate fi găsită în unele stații la aproximativ 7,70 lei pe litru, motorina standard ajunge la aproximativ 7,99 lei pe litru, iar GPL-ul este disponibil la aproximativ 3,84 lei pe litru.

Aceste valori sunt orientative, deoarece tarifele pot varia în funcție de rețeaua de benzinării sau de momentul alimentării. La nivel național, prețurile medii au rămas relativ stabile în ultima perioadă, deși în multe stații motorina continuă să depășească pragul de 8 lei pe litru.

Datele centralizate indică faptul că unele dintre cele mai avantajoase tarife din Capitală pot fi găsite în stații aparținând rețelelor Petrom, Lukoil sau OMV. În anumite locații din București, benzina standard poate coborî până la aproximativ 7,52 lei pe litru, iar motorina standard poate varia între 7,96 și 8,12 lei pe litru.

În ceea ce privește GPL-ul, prețurile practicate în București sunt, în general, cuprinse între 3,8 și 3,9 lei pe litru, acesta rămânând cea mai economică opțiune pentru șoferii care folosesc acest tip de combustibil.

Diferențele dintre tarifele afișate la pompă sunt influențate de mai mulți factori, printre care costurile logistice, strategiile comerciale ale companiilor petroliere și nivelul cererii în anumite zone ale orașului. De asemenea, promoțiile sau programele de fidelitate pot reduce temporar prețul combustibilului pentru clienți.

Monitorizarea constantă a prețurilor la carburanți și alegerea atentă a stațiilor de alimentare pot face o diferență importantă pentru bugetul șoferilor, mai ales pentru cei care folosesc zilnic mașina.