România a traversat în această iarnă una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani din punct de vedere al consumului de gaze naturale, pe fondul temperaturilor extrem de scăzute. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că nivelul de consum a fost semnificativ mai mare decât în iernile recente, ceea ce a avut un impact direct asupra facturilor plătite de populație, chiar dacă prețurile au fost plafonate pe întreg lanțul de furnizare.

Potrivit ministrului, în această iarnă consumul de gaze la nivel național a fost, în medie, cu aproximativ 25% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a ultimilor cinci ani.

El a subliniat că majorarea valorii facturilor nu a fost determinată de creșterea prețului pe kilowatt-oră, ci exclusiv de cantitatea mai mare de gaz utilizată de consumatori, în contextul celei mai geroase ierni din ultimii ani.

În aceste condiții, chiar și în prezența unui preț plafonat, un consum mai ridicat a condus inevitabil la costuri totale mai mari pentru gospodării.

„Preţul a fost plafonat, prin urmare creşterea costului facturilor a fost cauzată de un consum mai mare, fiind în cea mai geroasă iarnă din ultimii 5 ani. În medie, în România s-a consumat gaz cu 25% mai mult decât în aceeaşi perioadă a ultimilor 5 ani. Automat, orice calcul matematic facem, avem facturile mai mari”, a declarat ministrul Energiei.

Ministrul Energiei a mai arătat că, în prezent, prețul gazelor este plafonat la producător, reglementat la nivelul furnizorilor și plafonat la consumatorul final, la un nivel de 0,31 lei pe kilowatt-oră.

Inițial, autoritățile au luat în calcul posibilitatea renunțării la acest mecanism de plafonare după data de 31 martie, însă analiza ofertelor existente pe piață a arătat că, în lipsa unei intervenții, prețurile ar fi putut crește chiar și cu 20%.

În acest context, s-a decis menținerea plafonării pe întreg lanțul de producție și furnizare, astfel încât consumatorul final să nu fie afectat de majorări de preț. Măsura este gândită să se aplice pentru cel puțin un an de la finalul lunii martie, cu obiectivul de a asigura stabilitate și predictibilitate pentru populație.

„Ceea ce este sigur, acum avem plafonat preţul la producător, reglementat la furnizori şi plafonat la consumatorul final, la 0,31 lei per kW. Ce e foarte important, după 31 martie, eu am crezut că vom putea să mergem într-o formulă în care să luăm cu totul acest plafon, dar, în clipa în care am văzut că vin oferte şi cu 20% mai mari în piaţă după această dată, am decis să vin cu o variantă în care să plafonăm în continuare preţul la producător şi pe tot lanţul, pentru ca la consumatorul final să nu crească preţul pentru cel puţin un an de zile de acum înainte”, a explicat Bogdan Ivan.

Ministrul a precizat că plafonarea ar urma să fie menținută până la 31 martie 2027 și a lăsat deschisă inclusiv posibilitatea unei reduceri a prețurilor, în condițiile în care concurența din piață ar crește.

În acest sens, un rol important îl va avea intrarea companiei de stat Romgaz pe piața de furnizare a gazelor, ceea ce ar putea conduce la o competiție mai accentuată și, implicit, la oferte mai avantajoase pentru consumatori.

Pe termen mediu și lung, autoritățile mizează pe creșterea producției interne de gaze naturale. Ministrul Energiei a arătat că, începând cu anul 2027, România va începe extracția de gaze din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră.

Această investiție ar urma să ducă aproape la dublarea capacității de producție a țării, cu efecte care ar trebui să se reflecte și în facturile plătite de consumatori. Oficialul a subliniat că, în condițiile în care România este unul dintre cei mai mari producători de gaze din Uniunea Europeană, este firesc ca beneficiile acestei poziții să fie resimțite de populație.

„Anul viitor, în 2027, începem să extragem gaz natural din Marea Neagră, de la Neptun Deep. Aproape ne dublăm capacitatea de producţie. Este evident că trebuie să înceapă să se simtă la factură, pentru că eu nu pot să mă duc în faţa românilor, ca ministru PSD şi să le spun că România e o ţară bogată, e o ţară care produce cele mai multe cantităţi de gaze naturale din toată Uniunea Europeană, dar ei trebuie să plătească facturi foarte mari”, a declarat ministrul Energiei.

În paralel, Guvernul a decis acordarea unor ajutoare pentru consumatorii vulnerabili.

Măsura se adresează persoanelor cu venituri nete de până la 2.500 de lei lunar, fie că este vorba despre persoane singure, fie despre familii. În cazul unei familii formate din doi adulți și doi copii, plafonul de venit este de 10.000 de lei cumulat.

Beneficiarii vor primi o bonificație de 50 de lei pe lună la factura de electricitate, pe durata sezonului rece, între 1 octombrie și 31 martie.

Proiectul a fost deja aprobat și va fi valabil până la 31 decembrie 2026. Potrivit estimărilor, aproximativ 880.000 de români cu venituri sub acest prag vor beneficia de această formă de sprijin, menită să atenueze impactul costurilor energetice asupra celor mai vulnerabile categorii de populație.