Analizele comparative, realizate de Asociația Energia Inteligentă, conduse de Dumitru Chisăliță, arată însă o realitate diferită: în 2025, prețurile finale pentru populație în țările vecine, care depind în proporție de 85–95% de importuri de gaze, sunt mai mici decât în România, chiar și în condițiile unei plafonări interne. Creșterea producției interne, care ar acoperi aproximativ 7% din necesarul de import, nu ar fi suficientă pentru reducerea prețurilor, ceea ce face argumentul guvernamental nefundamentat.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, mecanismul de preț administrat va acoperi întreg lanțul, de la producător la distribuitor și furnizor, și se va aplica tuturor consumatorilor casnici și centralelor termice, cu scopul de a asigura stabilitatea tarifelor timp de un an. Pentru consumatorii non-casnici, prețurile vor rămâne determinate de piață. Această diferențiere va genera distorsiuni majore, favorizând unii jucători și dezavantajând alții, în timp ce costurile reale vor fi transferate către consumatorii non-casnici.

Printre efectele anticipate se numără creșterea inechităților între furnizori. Dacă prețul administrat pentru populație va fi menținut la nivelul actual al plafonului de 0,31 lei/kWh, iar gazele din producția internă vor costa 120 lei/MWh, diferențele dintre tarifele de distribuție vor conduce la marje de profit foarte diferite pentru furnizori. Pentru unii, marjele vor fi insuficiente pentru acoperirea costurilor operaționale, ducând chiar la faliment, în timp ce alții vor obține câștiguri de până la 24%, avantajate de mecanismul guvernamental, arată analiza realizată de AEI.

„Conform declarațiilor oficiale, în perioada de tranziție, prețul gazelor va fi administrat pe întreg lanțul producătorului, distribuitorului și furnizorului și se va aplica tuturor consumatorilor casnici și centralelor de producere a energiei termice (CET-uri), cu scopul asigurării stabilității tarifelor timp de un an. Pentru ceilalți consumatori, respectiv cei non-casnici, prețurile vor fi lăsate la nivelul pieței. Stabilirea administrativă a prețului pentru o parte a consumatorilor va genera distorsiuni majore în piață. Această abordare favorizeă anumiți jucători și dezavantajează alții, în timp ce costurile reale vor fi transferate către ceiilalți consumatori. Practic, toți consumatorii casnici, indiferent de nivelul veniturilor (inclusiv cei cu venituri de peste 3.000 euro lunar), vor beneficia de un preț fix, în timp ce consumatorii non-casnici vor fi încărcați cu costurile aferente acestei scheme”, a transmis Chisăliţă.

Industria și sectorul serviciilor vor fi afectate în mod direct, deoarece consumatorii non-casnici vor suporta atât propriile costuri, cât și o parte din povara financiară a consumatorilor casnici. În sezonul rece, cererea suplimentară de gaze generată de populație va fi acoperită prin importuri și achiziții pe piața liberă, unde prețurile sunt cu până la 83% mai mari decât cele administrate. Costurile suplimentare vor fi transferate industriei, provocând creșteri semnificative ale tarifelor pentru consumatorii industriali. Estimările indică o majorare de circa 15% a costurilor de gaze pentru industrie în 2026 și o creștere de aproximativ 2% a prețului energiei electrice.

Măsura este profund inechitabilă și ridică probleme legale, potrivit analizei. Ea favorizează consumatorii cu venituri ridicate, deoarece gazele și energia electrică reprezintă aproximativ 15% din coșul minim de consum pentru un trai decent. Creșterea indirectă a prețurilor la energie va majora coșul minim de consum cu circa 568,5 lei pe lună pentru o familie medie, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 11% pentru o familie cu salariul minim, comparativ cu doar 1,8% pentru o familie cu venituri mari. Astfel, măsura, prezentată ca sprijin pentru persoanele vulnerabile, avantajează disproporționat gospodăriile cu venituri ridicate.

Mitul gazelor din Marea Neagră este, de asemenea, contestat: extracția gazelor este constantă pe tot parcursul anului, iar consumul redus în vară înseamnă că necesarul de înmagazinare este deja acoperit din producția onshore.

În perioadele de vârf de consum vor fi necesare importuri suplimentare pentru asigurarea continuității livrărilor, ceea ce arată că exploatarea gazelor offshore nu va elimina dependența de importuri. Într-un sistem cu prețuri administrate, concurența reală dispare, eficientizarea costurilor devine imposibilă, iar costurile vor continua să crească, afectând economia și nivelul de trai, chiar și după punerea în funcțiune a gazelor din Marea Neagră, subliniază Dumitru Chisăliță.