Afirmațiile au fost făcute de Alfred Stern, CEO al grupului OMV, în cadrul unei conferințe organizate miercuri dimineață la Viena. Acesta a declarat că Neptun Deep este operat în comun de OMV Petrom și Romgaz și reprezintă un proiect cu impact major atât pentru România, cât și pentru Europa.

Potrivit lui Stern, producția anuală estimată este de aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaze naturale, ceea ce ar transforma România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. El a mai precizat că proiectul respectă cele mai noi standarde din industrie și va avea emisii de CO₂ de aproape opt ori mai mici decât proiecte similare.

„Proiectul nostru de dezvoltare a gazelor, Neptun Deep, este operat de OMV Petrom şi Romgaz în comun şi reprezintă un adevărat factor de schimbare pentru România şi pentru Europa. Cu o producţie anuală estimată la aproximativ 8 miliarde de metri cubi, Neptun Deep va face din România cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană. Proiectul Neptun Deep respectă cele mai noi standarde şi va avea emisii de CO2 de 8 ori mai mici decât proiecte comparabile”, a declarat Stern.

CEO-ul OMV a afirmat că infrastructura necesară transportului gazelor naturale este deja disponibilă, ceea ce va permite livrări rapide către piețele vecine. El a menționat explicit Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova ca posibile destinații pentru gazele extrase din Neptun Deep.

„Deja astăzi, infrastructura necesară este pregătită pentru a ne asigura că putem furniza gaze şi ţărilor vecine precum Ungaria, Bulgaria şi Moldova şi să contribuim la securitatea aprovizionării pieţelor europene. Unele contracte iniţiale cu parteneri puternici au fost deja semnate.”

Stern a arătat că unele contracte inițiale cu parteneri puternici au fost deja semnate, fără a preciza numele acestora. Anul trecut, agenția Reuters relata, pe surse, că unul dintre primele acorduri ar fi fost încheiat cu compania germană Uniper, însă ulterior nu au mai apărut informații oficiale despre comercializarea producției din Neptun Deep.

În ceea ce privește stadiul lucrărilor, Alfred Stern a subliniat că implementarea este în grafic. De la decizia finală de investiție luată la mijlocul anului 2023, peste 90% din bugetul proiectului a fost deja alocat.

Platformele de foraj au fost aduse în România, iar primele sonde au fost forate cu succes anul trecut. Conform planului actual, producția de gaze din Neptun Deep este programată să înceapă în anul 2027.

„În ceea ce priveşte implementarea, OMV Petrom este, de asemenea, în mod constant în grafic. De la decizia finală de investiţie luată la mijlocul anului 2023, peste 90% din buget a fost deja alocat. Platformele de foraj au fost aduse în România, iar primele sonde au fost forate cu succes anul trecut.”

CEO-ul OMV a declarat că Neptun Deep nu va schimba doar peisajul energetic al României, ci va contribui și la consolidarea independenței energetice a Europei. El a subliniat că fiecare cantitate suplimentară de gaz produsă în Europa contribuie la securitatea aprovizionării și are un efect direct asupra prețurilor.

„Neptun Deep, astfel, nu va schimba doar peisajul energetic al României, ci va consolida independența energetică a Europei într-un mod sustenabil.”

Potrivit lui Stern, o ofertă mai mare de gaze pe piața europeană va pune presiune descendentă asupra prețurilor, inclusiv în state precum Austria, care depind de importuri.

Conform informațiilor furnizate de OMV Petrom, Neptun Deep are resurse estimate de aproximativ 100 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Investițiile totale pot ajunge la 4 miliarde de euro, sumă împărțită în mod egal între OMV Petrom și Romgaz.

Emisiile directe de CO₂ sunt estimate a fi de aproape opt ori mai mici decât media industriei, iar contribuțiile la bugetul de stat al României ar putea ajunge la aproximativ 20 de miliarde de euro pe durata de viață a proiectului. În acest context, România ar urma să devină, pentru prima dată, exportator net de gaze naturale.

Alfred Stern a mai menționat că, pe lângă activitățile tradiționale din sectorul petrolului și gazelor, OMV Petrom investește tot mai mult în energie neutră din punct de vedere climatic. Compania își propune să devină un lider al tranziției energetice în sud-estul Europei.

În prezent, OMV Petrom are un portofoliu de proiecte bazate pe surse regenerabile, iar alte proiecte cu o capacitate totală de aproximativ 900 MW se află în construcție.