În ședința de tranzacționare din 5 februarie 2026, acțiunea Hidroelectrica a consemnat o apreciere de aproximativ 14% față de nivelul din luna septembrie 2025. Această evoluție s-a reflectat direct în valoarea de piață a companiei, care a crescut cu circa 7,7 miliarde de lei, de la 54,7 miliarde de lei la aproximativ 62,4 miliarde de lei.

„Ca urmare, Hidroelectrica a revenit pe poziția I în topul capitalizării bursiere, consolidându-și statutul de cea mai mare companie românească listată la bursă”, au transmis oficialii companiei.

Potrivit datelor disponibile la finalul zilei de miercuri, Hidroelectrica ajunsese la o capitalizare de 62,07 miliarde de lei, foarte aproape de liderul tradițional al pieței, OMV Petrom, care avea o valoare de piață de 62,31 miliarde de lei. Evoluția din ședința de joi a fost suficientă pentru ca producătorul de energie să treacă din nou pe primul loc în clasament.

Din perspectiva randamentului total al acțiunii, ajustat cu dividendele distribuite, performanța Hidroelectrica a fost una semnificativă. La 1 septembrie 2025, randamentul total era de aproximativ 39%, iar în timpul ședinței de tranzacționare din 5 februarie 2026 acesta a ajuns la circa 56%.

Evoluția bursieră a fost susținută și de atingerea unui maxim istoric al prețului acțiunii, înregistrat pe 28 ianuarie 2026, la nivelul de 142 lei/acțiune. La acest prag, valoarea de piață a companiei a urcat la aproximativ 63,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de circa 17% față de septembrie 2025.

Conducerea companiei pune evoluția pozitivă pe seama accelerării investițiilor și a proiectelor strategice aflate în derulare.

„De la preluarea mandatului de CEO în septembrie 2025, am avut ca prioritate accelerarea programului de investiții al Hidroelectrica, dezvoltarea de noi capacități de producție și stocare și valorificarea parteneriatelor strategice. Revenirea companiei pe prima poziție în clasamentul capitalizării bursiere confirmă încrederea investitorilor în direcția noastră de dezvoltare, în proiectele majore aflate în derulare, precum și în programele de hibridizare hidro-solar și stocare. Continuăm să investim responsabil în modernizarea infrastructurii, în extinderea capacităților regenerabile și în soluții inovatoare, pentru a asigura creștere sustenabilă, securitate energetică și valoare pe termen lung pentru acționari și pentru economia României”, a declarat Bogdan Badea, director general interimar al Hidroelectrica.

De menționat că Hidroelectrica a publicat miercuri, după două luni de la un eșec anterior, procedura de selecție a unui consultant care să asiste Consiliul de Supraveghere și Comitetul de Nominalizare și Remunerare în procesul de recrutare pentru posturile de director general și director financiar.

„Rezultatele înregistrate confirmă soliditatea financiară a companiei, atractivitatea acțiunii Hidroelectrica pentru investitori, precum și capacitatea acesteia de a genera valoare sustenabilă pentru acționari, într-un context economic și energetic complex”, au mai transmis reprezentanții companiei.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți actori din sectorul energetic al Europei de Sud-Est. Compania deține și cea mai mare cotă pe piața de furnizare, cu peste un milion de clienți.

Cu un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, la care se adaugă parcul eolian de la Crucea, Hidroelectrica joacă un rol esențial în securitatea energetică națională și în atingerea obiectivelor de decarbonizare stabilite prin politicile Uniunii Europene.