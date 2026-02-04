Locuitorii din Curtea de Argeș și zonele învecinate se confruntă de mai bine de trei luni cu lipsa apei potabile, fiind nevoiți să își procure apă pentru consum în bidoane și sticle. Situația persistentă a atras reacția USR, care a anunțat că îl va invita pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan (PSD), să participe la „Ora Guvernului” în Parlament pe 9 februarie. Parlamentarii cer detalii despre măsurile adoptate pentru a soluționa această criză și pentru a preveni apariția unor probleme similare în viitor.

Diana Stoica, liderul deputaților USR, a subliniat gravitatea situației: zeci de mii de oameni trăiesc fără apă potabilă și fără a avea certitudinea unei reluări normale a furnizării acesteia. Ea a arătat că este esențial ca autoritățile să clarifice care sunt pașii concreți întreprinși de Hidroelectrica, companie aflată sub coordonarea Ministerului Energiei, pentru remedierea crizei și pentru prevenirea unor blocaje viitoare.

„Ce nu ştim şi vrem să aflăm este ce măsuri ia Hidroelectrica, companie din subordinea Ministerului Energiei, pentru a preîntâmpina apariţia unor situaţii precum cea de la barajul Vidraru şi care sunt acţiunile întreprinse pentru rezolvarea problemelor. Asta vrem să aflăm de la ministrul Bogdan Ivan, să vedem ce soluţii sunt, pentru că este inacceptabil ca zeci de mii de oameni să fie nevoiţi, de trei luni, să care apă de băut cu bidoane şi sticle şi nimeni să nu le spună care e orizontul de timp în care lucrurile vor reveni la normal”, declară Diana Stoica.

Solicitarea oficială pentru participarea ministrului la dezbatere a fost depusă la Biroul Permanent al Parlamentului, stabilind astfel data de 9 februarie pentru audiere. Inițiativa USR vine ca răspuns la nemulțumirile locuitorilor afectați de lipsa apei, care au suportat dificultăți majore timp de trei luni.

Hidroelectrica are responsabilitatea administrării și modernizării barajului Vidraru, în timp ce Aquaterm SA, operatorul care tratează apa, se află sub autoritatea Consiliului Local Curtea de Argeș și se ocupă de distribuția apei către populație.

Potrivit comunicatului USR, scopul audierii ministrului este să ofere claritate asupra planurilor preventive și a măsurilor concrete pentru rezolvarea crizei, astfel încât comunitatea să cunoască soluțiile existente și termenele estimate pentru restabilirea alimentării cu apă potabilă.