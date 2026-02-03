Discuțiile din coaliție au dus la un consens: pachetul de reformă administrativă (cel inițiat de Cseke Attila, ministrul Dezvoltării) și cel de relansare economică trebuie să fie adoptate împreună. Kelemen Hunor a precizat pentru Digi24 că proiectul privind administrația centrală și locală este finalizat, fiind deja supus dezbaterii publice. Eventualele corecții vor fi realizate în etapa de avizare, iar pachetul economic, de asemenea, este gata, urmând să fie transpus într-o lege.

„Proiectul pe administrația centrală și locală e gata. S-a discutat. Dacă mai sunt corecții mici, trebuie făcute și se vor face pe procesul de avizare. Dezbaterea publică a fost făcută și nuanțele pot fi corectate pe procedura de avizare. Pachetul economic a fost discutat și este gata, doar trebuie pus sub forma unei legi tot ce am discutat. Este un pachet ambițios pe foarte mulți ani. Nu e vorba de 2026. În 2026 efectele vor fi minore pe buget, fiindcă până când se aplică ne prinde toamna și așa era și gândit. Efectele vor fi pe 2027, pe 2028, și pe buget, și pe economie”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a explicat că efectele întârziate sunt cauzate de complexitatea măsurilor.

„Aici sunt vizate IMM-urile, sunt vizate investițiile mari, sunt puse niște instrumente bugetare și financiare, creditul fiscal, subvenționarea dobânzilor pentru anumite investiții și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere este o măsură complexă pentru mai mulți ani de zile”.

În privința pachetului economic, Hunor a subliniat că toate partidele din coaliție au contribuit la elaborarea lui. Acesta nu este doar o inițiativă PSD, ci un proiect comun, acceptat de întreaga coaliție, care urmează să fie aplicat în bugetul anului 2026.

„Fiecare a contribuit la acest pachet economic, inclusiv noi, inclusiv PNL, inclusiv cei de la USR, dar trebuie pus în proiect de lege. Da, trebuie să mergem în pachet, că asta a fost decizia coaliției, nu a fost decizia PSD, dar a fost solicitare a celor de la PSD. A fost acceptat de toată coaliția, fiindcă așa e bine să fie aceste măsuri, cele care vor fi aplicate în acest an în bugetul anului 2026. De aceea sunt și cuplate”, a explicat liderul UDMR.

Discuțiile din coaliție au vizat și sprijinul pentru pensionarii cu venituri reduse. Hunor a precizat că unele pensii mici ar putea fi completate prin plăți suplimentare, fie o singură dată, fie în mai multe etape.

„Legate de solidaritate, și în coaliție s-a discutat un pic că e nevoie pentru pensionarii cu pensiile mici o plată one off (nr plată unică) așa cum am făcut și în 2025. Fiindcă prețurile au crescut atât la electricitate, cât și la produsele de consum, de toate felurile. Aici, desigur putem discuta. Dacă se plătește de două ori, se plătește o singură dată, în două trepte, în trei trepte”, a spus Hunor.

Kelemen Hunor a explicat că măsura ar fi destinată pensiilor de până la 3000 – 3500 de lei.

„Asta trebuie inclus în buget, cum a fost inclus și în bugetul pentru 2025. Mecanismul este gândit, cardurile funcționează și pot fi plătite pentru acești pensionari poate chiar de două ori. Chiar a fost o discuție preliminară săptămâna trecută, că trebuie să ne gândim și la această măsură.

Până la pensiile mici, de 2.000 de lei se poate da o plată one-off de 800 de lei, până la 3.000 de lei – 600 de lei, de la 3.500 plata ar putea fi de 400 de lei”, a spus el.

Liderul UDMR a precizat că Ministerul Muncii a realizat calculele, iar impactul bugetar ar fi de aproximativ 3 – 3,5 miliarde de lei.

„Calculele sunt făcute de cei de la Ministerul Muncii, dar presiunea pe buget ar fi undeva până în 3-3,5 miliarde de lei, în funcție de cum se va stabili. Dar e nevoie de așa ceva. Trebuie să înțelegem că e nevoie de așa ceva, fiindcă sunt pensionari care în acest moment au simțit, mult mai puternic presiunea inflației, puterea de cumpărare a scăzut și dacă noi nu recunoaștem acest lucru, înseamnă că această coaliție susține un guvern în aer, fără să aibă o cuplare directă cu societatea”.

Hunor a insistat asupra faptului că sprijinul pentru pensii mici nu trebuie interpretat ca un instrument de luptă politică între partide, ci ca o măsură de solidaritate socială.

„Acest chestiuni trebuie discutate, nu în termeni politici, domnule, „PSD-ul propune, PNL-ul nu e de acord”. Nu e o chestiune de discuție ideologică, politică. Pur și simplu bunul simț și nevoia te duce spre o astfel de soluție. Vrei, nu vrei”.

Kelemen Hunor a explicat și cum ar putea fi adoptate aceste legi, menționând că există două variante: ordonanță de urgență sau asumarea răspunderii.