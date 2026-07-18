Pensie 2026. Beneficiile pe care pensionarii le pot primi de la stat. Mulți nu depun cererea

Pensia lunară nu este singurul sprijin de care pot beneficia persoanele ieșite din activitate. Pe lângă venitul primit în fiecare lună, legislația oferă pensionarilor acces la o serie de facilități și beneficii, însă multe dintre acestea nu se acordă automat. Unul dintre cele mai importante este reprezentat de biletele de tratament balnear prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), dar există și alte forme de sprijin care pot fi solicitate în anumite condiții.

Printre cele mai importante drepturi de care pot beneficia pensionarii se numără biletele de tratament balnear acordate prin Casa Națională de Pensii Publice.

Pentru anul 2026 sunt disponibile aproximativ 114.000 de bilete de tratament, finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat. Acestea sunt destinate atât pensionarilor din sistemul public, cât și altor categorii de persoane asigurate care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Programul are rolul de a facilita accesul la recuperare medicală și tratamente balneare pentru afecțiuni precum cele reumatice, cardiovasculare, neurologice sau respiratorii, în stațiuni din întreaga țară.

Pot solicita un bilet de tratament:

pensionarii din sistemul public de pensii;

persoanele asigurate în sistemul public;

beneficiarii unor legi speciale, în condițiile prevăzute de legislație.

Un aspect important este că biletele nu sunt acordate în ordinea depunerii cererilor.

Repartizarea se face pe baza unui sistem de punctaj și a criteriilor aprobate anual de Casa Națională de Pensii Publice, fiind luate în calcul, printre altele, cuantumul pensiei, categoria din care face parte solicitantul și dacă acesta a mai beneficiat de un astfel de sprijin în ultimii ani.

Mulți pensionari cred că vor primi automat un bilet de tratament dacă îndeplinesc condițiile, însă acest lucru nu este adevărat.

Persoanele interesate trebuie să depună o cerere la casa teritorială de pensii. În funcție de fiecare instituție, documentele pot fi depuse direct la ghișeu, prin poștă sau prin e-mail. Data depunerii cererii nu mai reprezintă un criteriu de repartizare a biletelor.

În general, un sejur balnear include cazarea, masa și tratamentul pentru o perioadă de 16 zile, iar beneficiarul suportă doar contribuția stabilită potrivit legislației, diferența fiind acoperită din fondurile sistemului public de pensii.

Pe lângă biletele de tratament, pensionarii pot avea acces și la alte forme de sprijin, însă acestea diferă în funcție de legislația aplicabilă și de autoritățile locale.

În funcție de venit și de situația fiecărei persoane, pot exista:

ajutoare pentru încălzirea locuinței în sezonul rece;

supliment pentru energie, acordat în condițiile legii;

medicamente compensate sau gratuite pentru anumite categorii de pacienți;

programe sociale derulate de primării, precum tichete sociale, pachete alimentare sau ajutoare pentru plata utilităților;

facilități la transport pentru anumite categorii de beneficiari, acolo unde acestea sunt prevăzute prin lege sau prin hotărâri ale autorităților locale.

Nu toate aceste beneficii sunt acordate automat, iar în multe cazuri este necesară depunerea unei cereri și prezentarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor.

Specialiștii atrag atenția că o parte dintre beneficiile sociale destinate pensionarilor rămân neutilizate tocmai pentru că beneficiarii nu cunosc procedurile sau presupun că drepturile li se acordă automat.

În cazul biletelor de tratament, cererea trebuie depusă la casa teritorială de pensii, iar repartizarea se face în mai multe serii pe parcursul anului, în limita locurilor disponibile. CNPP publică periodic listele cu stațiunile disponibile, tarifele și calendarul fiecărei serii de plecare.

Înainte de a renunța la un astfel de sprijin, pensionarii sunt sfătuiți să se informeze la casa teritorială de pensii sau la primăria de domiciliu, deoarece unele beneficii pot fi accesate doar la solicitarea expresă a beneficiarului, iar termenele de înscriere diferă de la un program la altul.