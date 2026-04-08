Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, în urma unor măsuri administrative, prețurile la energia electrică au început să scadă comparativ cu perioada anterioară.

Acesta a explicat că, raportat la luna iulie a anului trecut, când a fost eliminată schema de plafonare, majoritatea ofertelor din piață se situau între 1,40 și 1,60 lei pe kWh, în timp ce doar compania de stat Hidroelectrica oferea tarife mai reduse, în jur de 1–1,10 lei.

„Din punct de vedere al impactului asupra preţurilor, pot să vă spun următorul lucru, pe o analiză foarte clară comparativ cu luna iulie a anului trecut, în care am avut eliminarea schemei de plafonare a preţului energiei electrice, când aveam majoritatea ofertelor în piaţă în jurul cifrei de un leu şi patruzeci de bani, un leu şi şaizeci de bani, şi doar compania de stat, în proporţie de 80%, Hidroelectrica, avea un leu, un leu şi zece bani”, a afirmat Bogdan Ivan, miercuri seară, într-o conferinţă de presă.

În prezent, potrivit ministrului, ofertele medii sunt mai mici cu aproximativ 15%, iar în piață există deja opțiuni sub pragul de un leu pentru consumatorii casnici. Această evoluție a fost asociată cu măsurile luate pentru creșterea concurenței și echilibrarea pieței.

Ministrul Energiei a arătat că scăderea prețurilor este legată și de mobilitatea consumatorilor. Aproximativ 650.000 de persoane au schimbat furnizorul de energie, alegând oferte mai avantajoase.

Această migrare a determinat furnizorii să își ajusteze tarifele pentru a-și păstra clienții, inclusiv companii care anterior practicau prețuri mai ridicate.

„În urma mai multor măsuri administrative am ajuns astăzi cu oferte medii mai mici cu 15%, cu oferte care sunt şi sub un leu pentru consumatorii casnici, lucru care a creat automat premisele ca 650.000 de consumatori să migreze de la vechiul furnizor la un nou furnizor, ceea ce a forţat companiile care până acum practicau tarife ridicate – unele dintre ele cu acţionariat consistent de stat – să se reorienteze ca să îşi păstreze clienţii să vină cu oferte mai mici”, a declarat ministrul Energiei.

Oficialul a dat ca exemplu compania Electrica, unde tarifele au scăzut de la aproximativ 1,60 lei pe kWh la niveluri de 1,30–1,25 lei pentru anumite categorii de consumatori.

În acest context, ministrul a subliniat că fiecare consumator are posibilitatea de a schimba gratuit furnizorul de energie, iar diferențele de preț pot ajunge chiar și la 30% între oferte similare.

Potrivit ministrului Energiei, tendința de reducere a prețurilor ar urma să continue, pe măsură ce vor fi implementate proiecte menite să stabilizeze piața și să crească oferta de energie.

Acesta a precizat că dezvoltarea capacităților de producție și măsurile de echilibrare a pieței ar putea susține menținerea unor tarife mai reduse pentru consumatori în perioada următoare.