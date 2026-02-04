Începând cu luna aprilie, consumatorii casnici vor plăti gazele naturale la prețul pieței, după ce schema de plafonare ajunge la final la 31 martie. Statul intenționează să renunțe la sprijinul generalizat, urmând ca ajutoarele să fie direcționate exclusiv către persoanele cu venituri reduse, considerate vulnerabile.

Potrivit planurilor anunțate de Ministerul Energiei, în sezonul rece următor, sprijinul financiar va fi acordat doar celor care nu depășesc un anumit prag de venit. Concret, românii cu venituri nete lunare sub 2.500 de lei ar urma să primească un ajutor de 100 de lei pe lună pentru plata gazelor, în perioada octombrie–martie. Pentru energia electrică, schema actuală ar urma să fie menținută, cu o reducere de 50 de lei aplicată lunar facturii, pragul de eligibilitate fiind același.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, estimează că măsurile ar viza aproximativ 2,1 milioane de locuri de consum pentru electricitate, ceea ce ar însemna aproape 3,7 milioane de beneficiari. În cazul gazelor naturale, oficialii vorbesc despre un milion de puncte de consum și circa 1,7 milioane de persoane sprijinite.

”În total, vorbim despre aproximativ 2,1 milioane locuri de consum pentru energia electrică, asta înseamnă circa 3,7 milioane de oameni beneficiari, iar în cazul gazelor naturale vorbim de un milion de puncte de consum, adică 1,7 milioane de beneficiari.”

Datele din teren arată însă o realitate diferită. În practică, numărul celor care au accesat ajutorul pentru energia electrică a fost mult sub estimările inițiale. Conform informațiilor furnizate de Agenția de Plăți și Inspecție Socială, în ultimele luni au fost emise aproximativ 700.000 de vouchere lunar. În octombrie, doar 185.000 de persoane au mers să beneficieze de reducere, iar în decembrie numărul a crescut la circa 400.000 – mult sub așteptările autorităților.

Un posibil motiv pentru interesul scăzut este procedura greoaie, care presupune deplasarea la poștă pentru achitarea facturii, reducerea fiind aplicată automat. Pentru mulți beneficiari potențiali, acest mecanism s-a dovedit descurajant.

Președintele Asociației Energie Inteligentă, Dumitru Chisăliță, atrage atenția că listele de beneficiari nu reflectă întotdeauna realitatea socială. El susține că o parte dintre cei eligibili nu au simțit nevoia sprijinului, în timp ce persoane aflate cu adevărat în dificultate nu au fost incluse. În același timp, există și cazuri de beneficiari care nu se încadrează, de fapt, în categoria consumatorilor vulnerabili.

”O cauză că foarte mulți nu și-au luat acele vouchere se datorează faptului că nu au nevoie, de fapt, de acele vouchere. Au venituri. Poate nu au salariu, dar au venituri. Din experiența noastră, foarte mulți dintre cei care într-adevăr aveau nevoie și erau vulnerabili nu erau prinși pe această listă, la fel cum mulți care nu aveau nicio legătură cu vulnerabilitatea se găsesc pe această listă. ”

În prezent, autoritățile analizează două scenarii pentru viitor. Prima variantă presupune menținerea sistemului actual, cu înscriere voluntară și utilizarea voucherelor prin intermediul poștei. A doua opțiune, considerată mai simplă, ar fi aplicarea directă a reducerii pe factură, încă de la emiterea acesteia de către furnizori.

Decizia finală urmează să fie luată în perioada următoare, în contextul în care statul încearcă să limiteze cheltuielile și să direcționeze ajutorul doar către cei care au cu adevărat nevoie.