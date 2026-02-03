Romgaz ar putea deveni noul proprietar al combinatului de îngrășăminte chimice Azomureș, deținut în prezent de Ameropa Grains România. Guvernul a confirmat că a avut loc o primă întâlnire între reprezentanții celor două companii și premierul Ilie Bolojan, în cadrul căreia a fost analizat stadiul dialogului privind o posibilă tranzacție.

Potrivit informațiilor transmise de Guvern, întâlnirea de la Palatul Victoria a vizat evaluarea discuțiilor preliminare dintre Romgaz și Ameropa Grains România. Autoritățile au precizat că negocierile dintre cele două companii urmează să înceapă în curând, în perspectiva identificării unei soluții pentru finalizarea tranzacției.

Executivul a subliniat că eventualul acord va trebui să respecte prevederile legale, cadrul de guvernanță corporativă aplicabil și interesele legitime ale cumpărătorului. La întâlnire au participat și reprezentanți ai Romgaz, printre care Aristotel Jude și Răzvan Popescu.

Posibila achiziție a combinatului Azomureș nu este o temă nouă. În urmă cu aproximativ un an, fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja anunța că Romgaz lucrează la o analiză privind preluarea celui mai mare combinat de îngrășăminte chimice din România.

La acel moment, conducerea Romgaz arăta că o astfel de tranzacție ar putea permite companiei să valorifice gazele naturale la un preț care să facă rentabilă producția de îngrășăminte. Analiza viza întreaga piață a îngrășămintelor, urmând să fie realizată cu sprijinul unor consultanți specializați.

Directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, explica anterior că un producător de gaze naturale ar putea avea o sinergie importantă cu un activ precum Azomureș. El preciza însă că Romgaz se află într-o etapă incipientă și că este necesară o evaluare completă a pieței și a activelor disponibile.

Popescu arăta că o eventuală preluare are sens din punct de vedere teoretic, având în vedere poziția Azomureș pe piața de îngrășăminte din România. Totuși, el sublinia necesitatea realizării unui proces riguros de due diligence, inclusiv din punct de vedere tehnic și de mediu.

În același context, conducerea Romgaz menționa că orice investiție trebuie să se încadreze în planul de afaceri al companiei pentru următorii zece ani. Acest aspect este considerat cu atât mai important cu cât, în anii 2025 și 2026, Romgaz are prevăzut cel mai mare program de investiții din istoria sa, o parte semnificativă fiind finanțată prin împrumuturi.

„Face sens. Ca şi teorie, da, pentru că este, în primul rând, un producător foarte important de îngrăşăminte din România şi poate avea, să spunem, o mare bucată din piaţa de îngrăşăminte din România, dar, evident, un due diligence clar trebuie făcut, trebuie făcut un due diligence tehnic de mediu. Şi orice investiţie pe care Romgaz o face acum trebuie integrată în planul de afaceri pe care noi trebuie să-l facem pe următorii 10 ani. Să nu uităm că în 2025 şi 2026 avem cel mai mare CAPEX din istoria companiei, care jumătate din acest CAPEX vine din împrumuturi”, spunea Popescu.

Reprezentanții Romgaz au indicat că, pe lângă evaluarea tehnică și de mediu, compatibilitatea cu reglementările europene privind protecția mediului va fi un criteriu esențial. De asemenea, fezabilitatea economică a tranzacției va trebui analizată în detaliu.

Decizia finală privind preluarea Azomureș va depinde de rezultatele acestor evaluări și de modul în care investiția poate fi susținută financiar pe termen lung, în contextul strategiei generale a companiei.