Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că România vrea să protejeze fermierii europeni față de efectele Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), care crește prețurile la îngrășăminte. El a transmis această poziție la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH) de la Bruxelles.

România a sprijinit propunerea Austriei de a opri aplicarea CBAM pentru îngrășăminte și a cerut ca această suspendare să se extindă la toate tipurile de fertilizanți folosiți în agricultură, nu doar la amoniac și uree, din cauza creșterii mari a costurilor și a pierderii competitivității fermierilor europeni. Ministrul a subliniat că politicile pentru mediu trebuie să vină la pachet cu măsuri de sprijin pentru agricultori, ca tranziția verde să nu devină o povară greu de suportat.

El a spus că fermierii nu trebuie să suporte singuri costurile tranziției verzi și că creșterea prețurilor la îngrășăminte afectează direct competitivitatea agriculturii europene și siguranța alimentară. România susține o abordare echilibrată, în care protecția mediului să meargă împreună cu protecția fermierilor și menținerea producției în UE.

De aceea, România a cerut găsirea unor mecanisme europene care să compenseze fermierii pentru costuri mai mari și să le permită să continue investițiile pentru modernizarea și decarbonizarea agriculturii.

Poziția lui Florin Barbu se aliniază cu politica constantă a Ministerului Agriculturii de a apăra interesele fermierilor români și europeni și de a promova politici care să asigure în același timp sustenabilitatea, competitivitatea și securitatea alimentară.

„Fermierii noștri nu pot fi puși în situația de a plăti singuri costul tranziției verzi. Creșterea prețurilor la îngrășăminte, generată de aplicarea CBAM, lovește direct în competitivitatea agriculturii europene și, implicit, în siguranța alimentară. România susține o abordare echilibrată: protecția mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecția fermierilor și cu menținerea capacității de producție în Uniunea Europeană”, a declarat oficialul român.

Cu trei zile în urmă, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că, împreună cu ministrul Agriculturii din Franța, a făcut demersuri la Comisia Europeană pentru a obține protecție pentru fermierii români și pentru cei din întreaga Uniune Europeană, în contextul acordului Mercosur.

El a explicat că încă din vara anului trecut a cerut ca partea de agricultură a acordului să fie aplicată opțional timp de doi ani. Motivul este că produsele agricole și modul de creștere a animalelor în țările Mercosur nu respectă aceleași reguli, standarde de calitate și limite pentru pesticide ca în Uniunea Europeană.

Ca exemplu, ministrul a menționat sectorul vegetal, unde în Mercosur se folosesc pesticide din categoriile 1 și 2, interzise în UE pentru că afectează grav sănătatea oamenilor și pot provoca boli grave, inclusiv cancer. De asemenea, a spus că în UE există reguli stricte pentru protecția mediului și că substanțele precum neonicotinoidele sunt interzise, în timp ce în Brazilia și Franța sunt folosite.

În ceea ce privește creșterea animalelor, ministrul a explicat că multe animale în Mercosur sunt crescute cu hormoni și antibiotice, ceea ce este interzis în Uniunea Europeană.