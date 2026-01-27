România cere protecție pentru fermieri și compensarea creșterii prețurilor la îngrășăminte cauzate de CBAM
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că România vrea să protejeze fermierii europeni față de efectele Mecanismului de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM), care crește prețurile la îngrășăminte. El a transmis această poziție la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit (AGRIFISH) de la Bruxelles.
România a sprijinit propunerea Austriei de a opri aplicarea CBAM pentru îngrășăminte și a cerut ca această suspendare să se extindă la toate tipurile de fertilizanți folosiți în agricultură, nu doar la amoniac și uree, din cauza creșterii mari a costurilor și a pierderii competitivității fermierilor europeni. Ministrul a subliniat că politicile pentru mediu trebuie să vină la pachet cu măsuri de sprijin pentru agricultori, ca tranziția verde să nu devină o povară greu de suportat.
El a spus că fermierii nu trebuie să suporte singuri costurile tranziției verzi și că creșterea prețurilor la îngrășăminte afectează direct competitivitatea agriculturii europene și siguranța alimentară. România susține o abordare echilibrată, în care protecția mediului să meargă împreună cu protecția fermierilor și menținerea producției în UE.
De aceea, România a cerut găsirea unor mecanisme europene care să compenseze fermierii pentru costuri mai mari și să le permită să continue investițiile pentru modernizarea și decarbonizarea agriculturii.
Poziția lui Florin Barbu se aliniază cu politica constantă a Ministerului Agriculturii de a apăra interesele fermierilor români și europeni și de a promova politici care să asigure în același timp sustenabilitatea, competitivitatea și securitatea alimentară.
„Fermierii noștri nu pot fi puși în situația de a plăti singuri costul tranziției verzi. Creșterea prețurilor la îngrășăminte, generată de aplicarea CBAM, lovește direct în competitivitatea agriculturii europene și, implicit, în siguranța alimentară. România susține o abordare echilibrată: protecția mediului trebuie să meargă mână în mână cu protecția fermierilor și cu menținerea capacității de producție în Uniunea Europeană”, a declarat oficialul român.
România solicită Comisiei Europene aplicarea opțională timp de doi ani a Acordului Mercosur pentru a proteja fermierii
Cu trei zile în urmă, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus că, împreună cu ministrul Agriculturii din Franța, a făcut demersuri la Comisia Europeană pentru a obține protecție pentru fermierii români și pentru cei din întreaga Uniune Europeană, în contextul acordului Mercosur.
El a explicat că încă din vara anului trecut a cerut ca partea de agricultură a acordului să fie aplicată opțional timp de doi ani. Motivul este că produsele agricole și modul de creștere a animalelor în țările Mercosur nu respectă aceleași reguli, standarde de calitate și limite pentru pesticide ca în Uniunea Europeană.
Ca exemplu, ministrul a menționat sectorul vegetal, unde în Mercosur se folosesc pesticide din categoriile 1 și 2, interzise în UE pentru că afectează grav sănătatea oamenilor și pot provoca boli grave, inclusiv cancer. De asemenea, a spus că în UE există reguli stricte pentru protecția mediului și că substanțele precum neonicotinoidele sunt interzise, în timp ce în Brazilia și Franța sunt folosite.
În ceea ce privește creșterea animalelor, ministrul a explicat că multe animale în Mercosur sunt crescute cu hormoni și antibiotice, ceea ce este interzis în Uniunea Europeană.
„Am solicitat ca acest acord pe partea de agricultură să fie facultativ timp de 2 ani. De ce spun acest lucru? Pentru că tot ceea ce se produce, produse agroalimentare, creșterea animalului în zona de Mercosur, nu au aceleași condiții condiționalități și nu au aceleași standarde de calitate și de utilizarea pesticidelor ca în Uniunea Europeană.
Practic duceau la boli foarte grave, inclusiv partea de cancer. Doi, partea de mediu. Bineînțeles, noi avem condiționalități foarte mari asupra fermierilor români. Și luăm exemplu neonicotinoidele, ele sunt interzise la nivelul european. În Brazilia și Franța aceste substanțe sunt utilizate. În sectorul de bunăstare a animalelor, foarte multe animale sunt crescute cu hormoni. Practic în Uniunea Europeană creșterea animalelor, la această ramură este interzis creșterea cu anumite antibiotice și hormoni”, a punctat oficialul român.
