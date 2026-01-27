Chiar dacă primăvara e departe, magazinele deja vând flori precum narcise și zambile. Ele sunt puse în ghivece mici de plastic, ușor de luat acasă, și au devenit un simbol al sezonului. Totuși, acest lucru se poate schimba curând. Uniunea Europeană (UE) vrea reguli mai stricte pentru ambalaje. În cadrul „European Green Deal”, UE a modificat legea despre ambalaje și deșeuri, ca să reducă mult plasticul și să încurajeze folosirea ambalajelor reutilizabile.

După ce au interzis pungile de plastic în 2022, următorul pas vizează produse folosite doar o dată, cum sunt și ghivecele de plastic pentru flori din magazine și centre de grădinărit. Argumentul este simplu: oamenii cumpără ghivecele și apoi le aruncă.

Până acum, legea făcea o diferență între ghivecele subțiri și cele mai rezistente, care erau folosite mai mult timp sau vândute împreună cu plantele. Industria plantelor a fost de acord cu această excepție, considerând-o realistă. Acum, Comisia Europeană vrea să elimine această excepție. Chiar și ghivecele mai rezistente ar fi considerate ambalaje de unică folosință.

Reacțiile nu au întârziat. Hans Joachim Brinkjans de la Centrul German al Horticulturii avertizează că decizia e prea largă și creează probleme pentru industrie, care deja are costuri mari și reguli stricte de mediu.

Noile reguli nu înseamnă că florile vor dispărea din magazine, ci doar că modul în care sunt vândute se va schimba.

O opțiune este folosirea ghivecelor „compostabile” din materiale speciale. Industria testează deja astfel de ghivece, dar până acum niciunul nu funcționează bine la scară mare. Bioplasticele se descompun greu sau doar în condiții speciale, iar ghivecele din carton sau hârtie nu sunt potrivite pentru plantele ude și se pot strica ușor în transport.

Altă idee este să se folosească ghivece reutilizabile. Acestea ar produce mai puțin gunoi, dar ar costa mai mult și ar cere clienților să le returneze. Aceeași soluție se discută și pentru ghivecele folosite în sere.

Ghivecele din teracotă sunt mai ecologice, dar sunt fragile și grele. Asta ar crește costurile de transport și ar complica logistica, mai ales pentru magazinele mari.