O locuitoare a satului Vingard, din comuna Șpring, a fost sancționată de autorități după ce și-a aruncat deșeurile pe domeniul public. Incidentul a fost semnalat de primarul Iulia Stănilă, care a precizat că femeia a fost identificată prin actul de identitate găsit printre resturi.

Pe lângă amenda de 2.500 de lei, cetățeana M.C. este obligată să curețe zona de toate deșeurile aruncate. Primarul a subliniat că măsura are rolul de a proteja aspectul și igiena comunei, dar și de a descuraja astfel de comportamente.

Edilul a mai spus că gunoiul trebuie strâns până a doua zi după-amiază, iar amenda trebuie plătită integral până luni, fără posibilitatea de a fi achitată în tranșe.

”O rog frumos pe doamna M.C. sau pe familia acesteia, să se prezinte în comuna Șpring, sat Vingard, să-i înapoiem buletinul de care nu mai are nevoie după căsătorie și de asemenea să-și ,,recupereze” si gunoiul aruncat în comuna noastră. Tot pe această cale, vreau să îi înștiințez că vor primi o amendă în valoare de 2500 de lei. Este trist să ne păstrăm comuna curată, iar cetățenii din comunele învecinate să vină să arunce la noi deșeurile. Deci, vă așteptăm până mâine la ora 14:00 să curățați zona, până la ultima hârtie, iar luni până la ora 16:00 să vă plătiți amenda! Menționez că amenda NU poate fi plătită jumătate, conform HCL, ci întreaga sumă! Sperăm că a meritat să aduceți gunoiul câțiva kilometri, dar o să coste mult să îl luați înapoi”, a scris edilul de la Șpring pe Facebook.

Legislația românească privind gestionarea deșeurilor prevede pedepse semnificative pentru persoanele care abandonează gunoi pe domeniul public. Reglementările se bazează pe OUG 92/2021 și Legea 101/2006, republicată, care stabilesc atât amenzi, cât și măsuri complementare pentru contravenienți.

Pentru persoanele fizice, amenzile pot ajunge între 30.000 și 45.000 de lei, în timp ce firmele care încalcă regulile riscă sancțiuni între 50.000 și 70.000 de lei. Pe lângă acestea, autoritățile pot confisca vehiculele folosite pentru depozitarea ilegală a deșeurilor și pot impune contravenientului plata integrală a costurilor de curățare a terenului.