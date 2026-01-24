Prezența unor cantități mari de deșeuri pe un teren situat pe strada Mărului din Arad a determinat autoritățile de mediu să intervină încă din luna decembrie 2025, când a fost efectuat un control amplu asupra amplasamentului. Deșeurile identificate ocupau o suprafață de aproximativ 4.000 de metri pătrați, iar situația a impus stabilirea unor măsuri clare în sarcina proprietarului terenului.

În urma inspecției inițiale, comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arad au dispus măsura de salubrizare integrală a terenului, cu termen-limită 15 ianuarie 2026. Decizia a fost luată ca urmare a cantității și diversității de deșeuri depozitate, dar și a riscurilor asociate pentru mediu și pentru zona învecinată.

Verificarea respectării acestei măsuri a avut loc în data de 22 ianuarie 2026, când comisarii de mediu s-au deplasat din nou pe strada Mărului. Scopul controlului a fost evaluarea stadiului în care se află procesul de curățare a terenului și dacă obligațiile stabilite anterior au fost îndeplinite conform termenului impus.

În urma constatărilor din teren, inspectorii au observat că doar o parte din suprafață fusese salubrizată. Mai exact, din totalul de aproximativ 4.000 de metri pătrați, doar circa 1.500 de metri pătrați au fost curățați, restul terenului continuând să fie afectat de prezența deșeurilor depozitate necorespunzător.

Pe suprafața rămasă neigienizată, comisarii Gărzii de Mediu au identificat deșeuri depozitate atât în grămezi compacte, cu dimensiuni cuprinse între 5 și 10 metri pătrați, cât și împrăștiate pe teren. Aceste acumulări indicau o gestionare necontrolată și lipsa unei intervenții complete, așa cum fusese cerut inițial.

Printre deșeurile constatate s-au regăsit materiale inerte provenite din activități de construcții și demolări, dar și deșeuri din plastic și cauciuc. De asemenea, au fost identificate anvelope uzate, elemente metalice de mari dimensiuni, inclusiv caroserii auto și componente de motor, alături de alte resturi metalice.

Lista deșeurilor a inclus și cabluri electrice, lemn rezultat din lucrări de construcții, ambalaje din plastic, sticlă, precum și bidoane din material plastic. Diversitatea acestor deșeuri a fost un factor important în evaluarea gradului de neconformitate, întrucât indică o depozitare fără sortare și fără respectarea normelor de mediu.

Având în vedere că măsura de salubrizare nu a fost realizată integral și nici în termenul stabilit, autoritățile au decis aplicarea prevederilor legale în vigoare. Astfel, persoana fizică responsabilă de teren a fost sancționată cu o amendă în valoare de 15.000 de lei, fiind stabilit un nou termen pentru finalizarea completă a salubrizării, respectiv data de 9 februarie 2026.