Ce este apa menajeră și de ce este problematică
Apa menajeră provine din activitățile uzuale din gospodărie – spălatul vaselor, rufelor, curățenia interioară sau prepararea hranei. Aceasta conține de regulă reziduuri alimentare, detergenți, uleiuri, grăsimi, resturi organice sau chimice.
Deversarea unei astfel de ape în spațiul public poate provoca:
-contaminarea solului sau vegetației urbane
-depuneri de grăsimi în rigole și șanțuri
-mirosuri neplăcute
-atragerea rozătoarelor și a altor dăunători
-poluarea mediului în lipsa unui sistem de filtrare
În numeroase orașe, rigolele stradale sunt proiectate doar pentru a prelua apa de ploaie, fără tratament ulterior. Asta înseamnă că apa uzată ajunge în mediul înconjurător fără a fi filtrată sau epurată.
Ce spune legislația despre evacuarea apei pe domeniul public
Abandonarea sau evacuarea apei murdare în șanțuri, rigole sau pe carosabil este interzisă prin regulamentele locale de salubritate și prin legea privind protecția mediului.
La nivel național, cadrul juridic relevant este dat de:
-Legea serviciilor de salubrizare a localităților
-Legea protecției mediului
-Hotărâri ale consiliilor locale și regulamente municipale
În aceste documente, deversarea apelor uzate în spații neamenajate este tratată ca act de murdărire, poluare sau deteriorare a domeniului public, fapt ce permite sancționarea contravențională.
Numeroase consilii locale au introdus prevederi explicite care obligă proprietarii să își gestioneze apa menajeră prin sisteme adecvate. În localitățile turistice, litoral sau zone montane, regulile sunt și mai stricte pentru a preveni poluarea apei și a solului.
Amenzi pentru persoane fizice și juridice
Sancțiunile diferă în funcție de localitate, dar se aplică atât persoanelor fizice, cât și firmelor (în special unități HoReCa sau ateliere).
Constatarea contravenției este realizată, de regulă, de:
-Poliția Locală
-compartimentele de protecția mediului ale primăriei
-serviciile de salubritate
-Garda de Mediu (în cazuri mai grave)
Pe lângă amendă, autoritățile pot impune măsuri complementare, precum:
-igienizarea zonei
-încetarea faptei
-remedierea prejudiciilor aduse domeniului public
Ce trebuie să faci pentru a respecta legea
Eliminarea apei menajere trebuie făcută prin sisteme conforme, în funcție de situația locuinței:
-Racordare la canalizare – în zonele unde rețeaua există
-Bazin vidanjabil etanș – în localitățile fără canalizare
-Mini stații de epurare – în zone rezidențiale noi sau la case individuale
-Vidanjarea trebuie efectuată doar de operatori autorizați, iar chitanțele pot fi cerute la controale, mai ales în zone fără canalizare publică.
Cum pot acționa cetățenii: sesizări și reclamații
Locuitorii care observă deversări repetate pot sesiza:
-Poliția Locală
-Primăria
-Compartimentul de mediu
-Serviciul de salubritate
Sesizarea este justificată în special atunci când apa menajeră ajunge pe:
-trotuare
-alei
-drumuri publice
-șanțuri deschise din apropierea locuințelor
Autoritățile pot interveni rapid, mai ales dacă situația creează mirosuri, disconfort sau risc sanitar, inclusiv în zone cu copii, animale sau proximitatea spațiilor comerciale.
De ce acest subiect devine tot mai important
Urbanizarea accelerată, lipsa canalizării în unele zone periurbane și creșterea numărului de gospodării individuale au amplificat fenomenul. Primăriile raportează anual sute de sesizări pentru aruncarea apei menajere pe domeniul public, în special în cartiere de case.
Tot mai multe localități introduc reguli specifice, iar unele au pornit campanii de informare privind obligativitatea racordării la canalizare, acolo unde rețeaua există.
1 comentarii
Un fond sprijinit de George Soros vrea să investească la Hotnews. Tranzacția ridică semne de întrebare. Cum se împacă Soros cu susținerea extremiștilor de la AUR? Site-ul HotNews.ro a anunțat pe 28 noiembrie 2025 că o organizație cu sediul la New York, care manageriază compania Pluralis din Olanda, a anunțat statul român că vrea să investească în HotNews. Soros Economic Development Fund a investit 10,75 milioane de dolari în Pluralis, potrivit site-ului oficial al organizației. De altfel, pe site-ul oficial al Pluralis este menționat că un reprezentant al organizației lui George Soros este membru în Supervisory Board al Pluralis:
• James Beaver, Director of Finance and Operations, Economic Justice Program and Soros Economic Development Fund
De exemplu, în august 2023, când Pluaralis a investit într-o publicație din Polonia, agenția americană Bloomberg și publicația independentă Notes from Poland scriau că ”un fond sprijinit de Soros finalizează achiziția pachetului majoritar al unui ziar polonez”.
Istoricul Marius Oprea (cercetător CNSAS) a susținut, într-un interviu acordat EVZ în 2022, că tată principalului actionar al Hotnews – Dragos Vâlcu, Gheorghe Vâlcu, fusese ambasador iar bunicul său, Vasile Vâlcu, ar fi fost general în Securitatea comunistă și creatorul Direcției de Informații Externe.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.