Apa menajeră provine din activitățile uzuale din gospodărie – spălatul vaselor, rufelor, curățenia interioară sau prepararea hranei. Aceasta conține de regulă reziduuri alimentare, detergenți, uleiuri, grăsimi, resturi organice sau chimice.

Deversarea unei astfel de ape în spațiul public poate provoca:

-contaminarea solului sau vegetației urbane

-depuneri de grăsimi în rigole și șanțuri

-mirosuri neplăcute

-atragerea rozătoarelor și a altor dăunători

-poluarea mediului în lipsa unui sistem de filtrare

În numeroase orașe, rigolele stradale sunt proiectate doar pentru a prelua apa de ploaie, fără tratament ulterior. Asta înseamnă că apa uzată ajunge în mediul înconjurător fără a fi filtrată sau epurată.

Abandonarea sau evacuarea apei murdare în șanțuri, rigole sau pe carosabil este interzisă prin regulamentele locale de salubritate și prin legea privind protecția mediului.

La nivel național, cadrul juridic relevant este dat de:

-Legea serviciilor de salubrizare a localităților

-Legea protecției mediului

-Hotărâri ale consiliilor locale și regulamente municipale

În aceste documente, deversarea apelor uzate în spații neamenajate este tratată ca act de murdărire, poluare sau deteriorare a domeniului public, fapt ce permite sancționarea contravențională.

Numeroase consilii locale au introdus prevederi explicite care obligă proprietarii să își gestioneze apa menajeră prin sisteme adecvate. În localitățile turistice, litoral sau zone montane, regulile sunt și mai stricte pentru a preveni poluarea apei și a solului.

Sancțiunile diferă în funcție de localitate, dar se aplică atât persoanelor fizice, cât și firmelor (în special unități HoReCa sau ateliere).

Constatarea contravenției este realizată, de regulă, de:

-Poliția Locală

-compartimentele de protecția mediului ale primăriei

-serviciile de salubritate

-Garda de Mediu (în cazuri mai grave)

Pe lângă amendă, autoritățile pot impune măsuri complementare, precum:

-igienizarea zonei

-încetarea faptei

-remedierea prejudiciilor aduse domeniului public

Eliminarea apei menajere trebuie făcută prin sisteme conforme, în funcție de situația locuinței:

-Racordare la canalizare – în zonele unde rețeaua există

-Bazin vidanjabil etanș – în localitățile fără canalizare

-Mini stații de epurare – în zone rezidențiale noi sau la case individuale

-Vidanjarea trebuie efectuată doar de operatori autorizați, iar chitanțele pot fi cerute la controale, mai ales în zone fără canalizare publică.

Locuitorii care observă deversări repetate pot sesiza:

-Poliția Locală

-Primăria

-Compartimentul de mediu

-Serviciul de salubritate

Sesizarea este justificată în special atunci când apa menajeră ajunge pe:

-trotuare

-alei

-drumuri publice

-șanțuri deschise din apropierea locuințelor

Autoritățile pot interveni rapid, mai ales dacă situația creează mirosuri, disconfort sau risc sanitar, inclusiv în zone cu copii, animale sau proximitatea spațiilor comerciale.

Urbanizarea accelerată, lipsa canalizării în unele zone periurbane și creșterea numărului de gospodării individuale au amplificat fenomenul. Primăriile raportează anual sute de sesizări pentru aruncarea apei menajere pe domeniul public, în special în cartiere de case.

Tot mai multe localități introduc reguli specifice, iar unele au pornit campanii de informare privind obligativitatea racordării la canalizare, acolo unde rețeaua există.