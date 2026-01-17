Regula spune că dispozitivele nou instalate trebuie să fie deja compatibile cu citirea de la distanță, iar cele vechi care nu au această funcție trebuie modernizate până la sfârșitul anului 2026. HKVO este baza legală folosită pentru facturarea costurilor de încălzire și apă caldă și impune atât măsurarea consumului în funcție de utilizare, cât și repartizarea corectă a costurilor.

Măsura se aplică în special clădirilor care au instalații comune de încălzire sau apă caldă în Germania. Adică acolo unde există cel puțin doi utilizatori și aceeași instalație comună. În cazul caselor unifamiliale clasice, închiriate unei singure gospodării, ordonanța nu se aplică, ceea ce înseamnă că obligațiile nu sunt identice pentru toată lumea, transmite Ziarul Românesc.

În multe imobile, proprietarii au început deja instalarea unor repartitoare de costuri de încălzire pe calorifere. Aceste dispozitive mici măsoară căldura emisă de fiecare calorifer, iar apoi costurile se distribuie în funcție de consumul fiecărui apartament.

Condiția importantă este ca aparatele să poată transmite informația la distanță. Astfel, nu mai este nevoie ca angajatul firmei de citire să intre în locuință.

Din 1 ianuarie 2027, întreaga tehnică de măsurare trebuie să fie citibilă de la distanță, fie că vorbim despre repartitoare de costuri, contoare de energie termică sau contoare de apă caldă. Un contor este considerat citibil de la distanță atunci când citirea se face fără să fie necesară intrarea în apartament.

În practică, citirea se poate realiza prin procedura „walk-by”, adică din casa scării, sau „drive-by”, adică din mers, fără acces în locuință. Mai avansată este citirea prin Smart-Meter-Gateway, care permite preluarea datelor de consum la distanță, la o dată exactă. Obligația din 2027 se referă doar la posibilitatea de conectare la un Smart-Meter-Gateway, nu și la utilizarea efectivă a acestei funcții.

Pentru chiriași, dispariția programărilor pentru citire este un avantaj clar. Nu mai trebuie să fie acasă, nu mai apar accesul în locuință și discuțiile despre „nu am fost găsit la adresă”.

Totuși, apare întrebarea care interesează pe toată lumea: cine plătește modernizarea? Răspunsul diferă în funcție de modul în care sunt obținute dispozitivele.

Dacă sunt cumpărate contoare noi, atunci proprietarul trebuie să suporte costurile și acestea nu pot fi transferate către chiriași. În schimb, există varianta în care contoarele sunt închiriate, de obicei împreună cu un contract de servicii. Într-o astfel de situație, anumite dispozitive, cum ar fi contoarele de apă caldă, pot fi incluse în costurile de exploatare și pot fi repartizate chiriașilor.

Odată cu instalarea contoarelor citibile de la distanță, apare o obligație suplimentară pentru proprietari. Aceștia trebuie să își informeze chiriașii regulat în legătură cu consumul.

Este vorba despre informarea periodică privind consumul (UVI), care trebuie realizată lunar. Datele pot fi transmise prin aplicație, e-mail sau poștă.

Informarea trebuie să includă consumul de energie în kilowați-oră, comparația cu luna precedentă, comparația cu aceeași lună din anul anterior și comparația cu consumul mediu al gospodăriilor similare. În aceste informări nu este obligatorie indicarea costurilor, scopul fiind transparența privind consumul de energie, nu afișarea facturii.