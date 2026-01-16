În București, Cluj, Iași și Timișoara, cererea pentru spații comerciale a crescut odată cu boom-ul micilor afaceri: saloane de frumusețe, cabinete stomatologice, studiouri de masaj, birouri IT sau micro-magazine online.

Mulți antreprenori preferă apartamentele de bloc, pentru că sunt:

mai ieftine decât spațiile comerciale de la stradă

aproape de clienți

situate în cartiere dens populate

ușor de renovat

Însă această soluție aparent practică intră rapid în conflict cu legea.

Din punct de vedere juridic, fiecare apartament are o destinație înscrisă în Cartea Funciară: locuință, sediu, cabină, spațiu comercial, etc.

Schimbarea destinației este reglementată simultan de:

legea asociațiilor de proprietari

Codul civil

legislația privind urbanismul (PUZ, PUD)

regulamentele locale

legislația privind autorizația de construire

Rezultatul este ferm: nu ai voie să transformi locuința în spațiu comercial fără a trece printr-o procedură oficială.

Procedura pentru schimbarea destinației

În funcție de caz, proprietarul trebuie să obțină:

1. Acordul Asociației de proprietari

De obicei se decide prin vot în Adunarea Generală.

2. Acordul proprietarilor afectați

Asta înseamnă vecinii pe verticală și orizontală:

deasupra

dedesubt

stânga

dreapta

3. Autorizație de construire — dacă se modifică:

fațada

accesul

compartimentarea

instalațiile

4. Modificarea documentației în Cartea Funciară

După aprobări, destinația se schimbă oficial.

Schimbarea destinației unei locuințe în spațiu comercial presupune aprobări urbanistice, iar autoritățile locale analizează fiecare solicitare în funcție de impactul asupra imobilului și a zonei.

Primăriile resping frecvent astfel de cereri atunci când apartamentul nu are acces separat din exterior, ceea ce ar obliga clienții să folosească scara blocului, liftul și spațiile comune. Această situație este considerată incompatibilă cu regimul de locuință, întrucât traficul suplimentar poate afecta liniștea și viața locatarilor.

De asemenea, proiectele care presupun modificări ale fațadei — cum ar fi uși suplimentare, vitrine, rampe sau firme luminoase — sunt atent analizate. În multe cazuri primăriile refuză astfel de intervenții atunci când afectează aspectul blocului, structura imobilului sau când intră în conflict cu regulamentele locale de urbanism.

Un alt motiv de respingere este modificarea fluxului de circulație în interiorul blocului, mai ales atunci când accesul propus ar îngreuna evacuarea în caz de urgență sau ar bloca zone de trecere.

Activitățile care produc zgomot, trafic de persoane, mirosuri specifice sau necesită livrări repetate sunt, de asemenea, considerate incompatibile cu folosința rezidențială. Fără acordul vecinilor direct afectați, multe cereri nici măcar nu trec de etapa de analiză.

Chiar și la parter procedura nu este automată. Deși transformarea este mai ușor de justificat, primăria tot verifică accesul, compatibilitatea activității și eventualele lucrări la exterior.

Activitățile comerciale presupun adesea intervenții asupra imobilului. În absența acordului și a autorizațiilor necesare, proprietarului îi este interzis să monteze firme luminoase, panouri publicitare sau alte elemente de semnalistică adresate publicului. Nu poate instala rampe sau trepte suplimentare pentru clienți, nu are voie să modifice ușa de bloc sau să creeze un acces nou fără aviz și nu poate folosi liftul pentru transportul mărfurilor ori echipamentelor.

De asemenea, desfășurarea de activități cu public în interiorul scării — de exemplu, clienți care așteaptă, circulă spre apartament sau folosesc spațiile comune — este incompatibilă cu statutul de locuință. Orice abatere poate fi reclamată la Poliția Locală, la Primărie sau la Inspectoratul de Stat în Construcții, iar autoritățile pot dispune oprirea imediată a activității și aplicarea de sancțiuni.

Asociațiile de proprietari se confruntă frecvent cu sesizări privind traficul intens pe scară, mai ales în cazul cabinetelor, saloanelor sau birourilor care lucrează cu programări. Zgomotul produs de clienți, de utilaje sau de livrările constante reprezintă un motiv des întâlnit de conflict.

În cazul serviciilor cosmetice sau de alimentație, mirosurile pot deveni deranjante pentru apartamentele din jur.

Un alt aspect semnalat îl reprezintă numărul mare de colete și curieri care circulă prin bloc, facilitând uzura prematură a liftului și creșterea cheltuielilor comune.

Tot aici se încadrează degradarea pereților, pardoselilor sau a instalațiilor, pentru că spațiile comune sunt utilizate diferit față de clădirile cu regim comercial.

Unele asociațiiasociații reclamă consumul mai mare de apă, energie sau încălzire, generat de activitatea comercială, ceea ce afectează împărțirea cheltuielilor.

Au existat și situații în care proprietarii au instalat camere video în zonele de acces, fără acord, ceea ce ridică probleme de legalitate și de protecție a datelor. În cazurile cele mai tensionate, locatarii au ajuns să acționeze în instanță proprietarul, cerând oprirea activității și repararea prejudiciilor.

Funcționarea fără acorduri și autorizații atrage sancțiuni variate. Proprietarii pot primi amenzi contravenționale din partea primăriei sau a poliției locale, iar activitatea poate fi suspendată până la intrarea în legalitate.

În funcție de specificul serviciilor, instituțiile precum ISU sau DSP pot fi sesizate, în special atunci când sunt implicate riscuri sanitare sau de securitate la incendiu.

Conflictele cu vecinii pot duce la procese civile, în urma cărora proprietarul poate fi obligat să înceteze activitatea și să plătească despăgubiri. Ignorarea regulilor îngreunează și obținerea ulterioară a autorizațiilor, pentru că primăria poate respinge proiectele în baza istoricului de neconformitate.

Pe partea fiscală, ANAF poate refuza validarea punctului de lucru sau a sediului dacă destinația imobilului nu permite activitatea declarată. În unele situații, firmele care funcționează ilegal într-o locuință pot fi afectate și pe viitor, deoarece pot pierde dreptul de a opera la alte adrese până la clarificarea situației.

Apartamentele de la parter pot fi transformate mai ușor dacă:

există acces separat din exterior

se poate modifica accesul cu aviz

nu se afectează circulația comună

activitatea nu creează disconfort

În ansamblurile noi, dezvoltatorii proiectează parterul ca spațiu comercial, tocmai pentru a evita conflicte.

Arhitecții atrag atenția că modificarea fațadelor și acceselor poate afecta:

structura clădirii

circulația pietonală

iluminatul natural

estetica urbană

eficiența energetică

De aceea, Primăriile impun avize stricte.

Chiar dacă un proprietar vrea doar „sediu social fără activitate”, ANAF cere:

acte de spațiu

acordul proprietarului

concordanță între destinație și activitate

Pentru „sediu cu activitate”, verificările sunt mai stricte.

Alternative legale pentru antreprenori

Specialiștii recomandă: