Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește o reformă amplă a impozitării locuințelor, la puțin timp după intrarea în vigoare a noilor taxe locale. Deși modificările aplicate recent abia au început să producă efecte, Executivul anunță deja o schimbare de fond, fiind vorba despre renunțarea la grilele fiscale actuale și trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea reală de piață.

Noua abordare ar urma să fie implementată de la 1 ianuarie 2027, moment care coincide cu finalizarea unui sistem electronic național de evaluare a proprietăților. Până atunci, autoritățile recunosc că actualul mecanism este unul temporar, gândit ca o etapă de tranziție.

Concret, după 2027, nivelul impozitului va fi direct proporțional cu prețul de piață al locuinței. Proprietățile mai scumpe vor fi taxate mai dur, în timp ce în anumite zone sau cazuri punctuale ar putea apărea și scăderi. Analiștii economici atrag însă atenția că, per ansamblu, statul va încasa sume mai mari, chiar dacă impactul nu va fi uniform pentru toți proprietarii.

Creșterile de taxe sunt deja resimțite din 2026, iar în multe localități nivelul impozitelor depășește estimările inițiale ale Guvernului.

În Capitală, majorările ajung până la aproape 80%. Valoarea impozabilă pentru clădirile solide, construite din beton armat sau cărămidă și racordate la utilități, a crescut semnificativ față de anul precedent. Și imobilele cu pereți din lemn sunt taxate mai mult, iar terenurile intravilane, în special cele cu destinație agricolă, au înregistrat scumpiri importante ale impozitului, diferențiate pe zone.

La Cluj-Napoca, Primăria susține că a aplicat strict noile prevederi din Codul Fiscal, însă proprietarii resimt creșteri cuprinse între 55% și 80%. De pildă, pentru un apartament mediu de 55 de metri pătrați, impozitul anual a crescut cu peste 150 de lei, indiferent de zona în care se află locuința.

Și la Constanța, impozitul pe clădirile rezidențiale a fost majorat substanțial, cu procente similare, între 50% și 80%. În plus, taxa de salubrizare a crescut constant în ultimii ani și va ajunge la 28 de lei de persoană. Autoritățile locale introduc și noi taxe, inclusiv pentru ocuparea domeniului public, dar și o taxă specială pentru proprietarii din Mamaia și Satul de Vacanță care închiriază apartamente în regim hotelier.