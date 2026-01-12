Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în trimestrul III 2025, veniturile totale medii lunare s-au situat la 9.420 lei pe gospodărie și 3.789 lei pe persoană, în scădere cu 0,9% comparativ cu trimestrul II 2025. Totuși, față de aceeași perioadă a anului trecut, veniturile medii lunare au înregistrat creșteri semnificative, de 14,1% pe gospodărie și 14,9% pe persoană.

Cheltuielile totale medii lunare ale populației s-au ridicat în trimestrul III 2025, în termeni nominali, la 8.079 lei pe gospodărie și 3.250 lei pe persoană, reprezentând 85,8% din veniturile totale. Acestea au crescut cu 36 lei pe gospodărie față de trimestrul II 2025. În raport cu aceeași perioadă a anului precedent, cheltuielile medii lunare au înregistrat creșteri de 15,2% pe gospodărie și 16% pe persoană.

În același interval, veniturile bănești medii lunare au fost de 8.885 lei pe gospodărie și 3.574 lei pe persoană, în scădere cu 0,5% față de trimestrul anterior, în timp ce veniturile în natură s-au situat la 535 lei pe gospodărie și 215 lei pe persoană, în scădere cu 6,8% comparativ cu trimestrul II 2025.

Salariile brute și alte drepturi salariale au fost principala sursă de venit a gospodăriilor în trimestrul III 2025, reprezentând 68,4% din veniturile totale, în scădere față de trimestrul anterior. Veniturile din prestații sociale au contribuit cu 20,1%, iar veniturile în natură cu 5,7%, inclusiv produsele agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii.

Venitul mediu lunar pe gospodărie în mediul urban a fost de 10.693 lei, cu 1,4 ori mai mare decât în rural, iar pe persoană de 4.534 lei, de 1,5 ori mai mare decât în rural. În urban, salariile brute au avut o pondere de 73,8%, mai mare cu 14 puncte procentuale față de rural, în timp ce veniturile din prestații sociale au fost mai ridicate în rural (20,6%). Veniturile în natură au reprezentat 9,1% în mediul rural, de peste două ori mai mult decât în urban.

În trimestrul III 2025, cheltuielile bănești medii lunare ale gospodăriilor au fost de 7.659 lei pe gospodărie (3.081 lei pe persoană), în creștere cu 1% față de trimestrul II 2025. Contravaloarea consumului din resurse proprii a fost de 420 lei pe gospodărie (169 lei pe persoană), în scădere cu 9,2%.

Principalele destinații ale cheltuielilor au fost consumul (60,6%) și transferurile către stat și asigurări sociale (33,4%), în timp ce cheltuielile pentru producția gospodăriei au reprezentat doar 1,5%.

Diferențele între urban și rural sunt semnificative: în mediul urban, cheltuielile medii lunare pe gospodărie au fost de 9.109 lei, cu 1,3 ori mai mari decât în rural, iar pe persoană 3.862 lei, de 1,5 ori mai mare decât în rural. În urban, impozitele și contribuțiile au reprezentat 36,4% din cheltuieli, comparativ cu 28,6% în rural, în timp ce consumul din resurse proprii a avut o pondere mai mare în rural (9,3%).

Pe structura cheltuielilor de consum, cele mai mari ponderi au fost pentru produse agroalimentare și băuturi nealcoolice (31,7%), locuință, utilități și combustibili (15%), și îmbrăcăminte și încălțăminte (7,6%). Transportul și sănătatea au reprezentat fiecare 6,9%, iar cheltuielile pentru educație au fost cele mai mici, doar 0,3% din total.