Infiltrațiile, inundațiile sau refulările provenite din părțile comune ale unui imobil nu sunt doar neplăceri trecătoare, ci situații care pot produce pagube serioase locuințelor și pot afecta sănătatea proprietarilor. Potrivit specialiștilor în administrarea condominiilor, legea oferă proprietarilor pași clari de urmat atunci când asociația de proprietari nu își îndeplinește obligațiile.

Conform informațiilor publicate de pagina publică de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, în momentul în care o proprietate individuală este afectată din cauza unei defecțiuni apărute la o parte comună – precum terasa, acoperișul, instalațiile de apă sau canalizare – proprietarul are dreptul să inițieze o serie de demersuri legale.

Primul pas recomandat este documentarea situației: realizarea de fotografii care să surprindă infiltrațiile sau pagubele produse, urmată de întocmirea unui proces-verbal de constatare, fie împreună cu președintele sau administratorul asociației, fie cu ajutorul unui executor judecătoresc. Aceste dovezi sunt esențiale pentru orice etapă ulterioară.

Urmează faza notificării, considerată una dintre cele mai importante. Notificarea trebuie transmisă în scris către asociația de proprietari și trebuie să cuprindă datele de identificare ale proprietarului, descrierea exactă a problemei, menționarea prejudiciului suferit, precum și un termen clar în care asociația este obligată să intervină.

Pot fi solicitate despăgubiri pentru bunurile deteriorate sau pentru readucerea locuinței la starea inițială.

Specialiștii subliniază că menționarea termenului de remediere este esențială. După expirarea acestuia, dacă asociația nu a luat măsuri concrete, proprietarul are dreptul fie să efectueze lucrările pe cont propriu, urmând să recupereze costurile de la asociație, fie să se adreseze instanței de judecată.

Legea nr. 196/2018 este foarte clară în acest sens: acoperișul, terasa, fațadele, instalațiile comune și alte elemente similare sunt părți comune, iar asociația de proprietari are obligația legală de a le întreține, repara și menține în stare bună de funcționare. Niciun proprietar nu ar trebui să suporte prejudicii cauzate de neglijența în administrarea acestor părți comune.

Modelul de notificare (vezi mai jos) prezentat de Gelu Pușcaș, avocat specializat în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii legate de administrarea proprietăților, vă oferă un exemplu concret de formulare, adaptabil fiecărei situații în parte, și reprezintă un instrument util pentru proprietarii care se confruntă cu infiltrații persistente, mucegai, tencuială căzută sau deteriorarea finisajelor interioare.

În lipsa unui răspuns din partea asociației, proprietarul poate sesiza instanța, solicitând atât obligarea asociației la efectuarea lucrărilor, cât și plata prejudiciilor, a cheltuielilor de judecată și a costurilor aferente expertizelor.