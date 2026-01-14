Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 120 din 2010 prevede sancțiuni financiare pentru nerespectarea acestor obligații. Persoanele fizice care nu curăță trotuarul din dreptul proprietății riscă amenzi între 200 și 500 de lei. În cazul persoanelor juridice, inclusiv firme, instituții publice și asociații de proprietari, sancțiunile încep de la 500 de lei și pot ajunge până la 2.000 de lei. Poliția Locală a Municipiului București (PLMB), precum și polițiile locale ale celor șase sectoare, sunt competente să constate contravențiile și să aplice sancțiunile.

Articolul 12 al normativului local introduce un termen de execuție strict: 24 de ore de la încetarea ninsorii. Aceasta este perioada maximă în care persoanele fizice și juridice trebuie să intervină pentru a restabili circulația pietonală în condiții normale. Obligația nu se limitează la trotuare, ci include și îndepărtarea țurțurilor formate la nivelul acoperișurilor imobilelor sau construcțiilor.

La clădirile cu destinație mixtă, unde la parter funcționează magazine sau prestatori de servicii, obligația de deszăpezire revine acestor unități pe toată durata programului lor de funcționare. Asociațiile de proprietari sunt responsabile pentru curățarea trotuarelor din jurul blocurilor, în afara zonelor comerciale de la parter. Această sarcină revine personalului angajat pentru curățenie sau firmelor prestatoare de servicii cu care asociația are contract. Obligația se menține indiferent de ora sau ziua săptămânii, iar președinții de asociații și administratorii trebuie să mobilizeze resursele necesare imediat ce ninsoarea se oprește, costurile amenzilor fiind ulterior suportate de locatari prin fondul de reparații.

Normele interzic strict mutarea zăpezii de pe trotuar pe carosabil sau în stațiile de transport în comun. Zăpada curățată trebuie depozitată la marginea trotuarului, în locuri care nu împiedică circulația auto sau pietonală și nu blochează gurile de scurgere ale canalizării. Agenții economici care aruncă zăpada pe prima bandă de circulație riscă sancțiuni suplimentare.

Asociațiile de proprietari din Sectorul 6 pot primi gratuit saci cu material antiderapant de la Serviciul Dotare Domeniul Public. Pentru a intra în posesia materialului, este necesară o cerere însoțită de ștampila asociației. Președinții sau administratorii trebuie să se deplaseze la sediul Serviciului, situat pe Aleea Valea Boteni nr. 2A. Programul pentru ridicarea materialului antiderapant este de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00.

Asociațiile de proprietari, firmele și persoanele fizice din Oradea care nu îndepărtează țurțurii de la streșini și nu curăță gheața de pe trotuare riscă amenzi semnificative. Episoadele de îngheț-dezgheț din această perioadă transformă acoperișurile și aleile pietonale în zone periculoase, iar municipalitatea avertizează asupra riscului de accidente grave.

Potrivit HCL 627/2021, articolele 47-49, asociațiile de proprietari au obligația de a curăța trotuarele aferente imobilelor și de a elimina țurțurii formați la nivelul streșinilor, jgheaburilor și acoperișurilor. Firmele, instituțiile și alte persoane juridice trebuie să asigure atât curățarea trotuarelor din dreptul spațiilor pe care le dețin sau utilizează, cât și îndepărtarea țurturilor de pe acoperișuri.

Persoanele fizice trebuie, la rândul lor, să asigure siguranța pietonilor prin curățarea gheții și zăpezii de pe trotuarele din fața locuințelor și prin eliminarea țurțurilor de pe acoperișuri și jgheaburi. Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează de Poliția Locală cu amenzi între 1.000 și 2.500 de lei pentru asociațiile de proprietari, între 2.000 și 2.500 de lei pentru persoanele juridice și între 500 și 2.000 de lei pentru persoanele fizice.

Reprezentanții Primăriei recomandă intervenția preventivă, subliniind că gheața de pe trotuare și țurțurii de pe clădiri pot provoca accidente grave în perioadele cu alternanțe de îngheț și dezgheț. Apelul vine în contextul avertizărilor emise de Administrația Națională de Meteorologie, care a anunțat două coduri galbene pentru temperaturi deosebit de scăzute și o informare meteorologică privind un episod de vreme foarte rece, cu ninsori, vânt și risc de polei, valabile până miercuri dimineață și pentru județul Bihor.