Prognozele meteorologilor arată că iarna își păstrează caracterul sever în România, cu temperaturi mai scăzute decât mediile obișnuite pentru această perioadă, cel puțin până la începutul lunii februarie.

Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie, episoadele de frig vor fi resimțite în cea mai mare parte a țării, cu accent mai pronunțat în regiunile din nord-est, est și sud-est.

În intervalul 12–19 ianuarie, valorile termice vor coborî sub nivelul normal al perioadei, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi reduse în vest și sud-vest. În restul teritoriului, regimul pluviometric va rămâne apropiat de cel obișnuit pentru mijlocul iernii.

Tendința de răcire se menține și în săptămâna 19–26 ianuarie, când temperaturile medii vor fi din nou sub normele climatologice, mai ales în zona de nord-est.

Precipitațiile vor lipsi în mare parte din vest, nord și centru, în timp ce în celelalte regiuni se vor înregistra valori apropiate de medie.

Sfârșitul lunii ianuarie și începutul lui februarie nu aduc schimbări semnificative. Între 26 ianuarie și 2 februarie, frigul va persista în toate regiunile, cu un deficit termic mai accentuat în estul țării. În schimb, precipitațiile se vor situa, în general, la un nivel normal pentru această perioadă.

Nici prima săptămână din februarie nu anunță o încălzire consistentă. Meteorologii estimează că, între 2 și 9 februarie, temperaturile vor rămâne ușor sub mediile multianuale la nivel național, iar cantitățile de precipitații vor fi ușor sub normal în nord-vest, fără abateri importante în restul țării.

La nivel european, vremea este marcată de contraste puternice. În timp ce pe litoralul atlantic al Franței se înregistrează temperaturi de primăvară, de până la 15 grade Celsius, o mare parte din Europa Centrală și de Est, inclusiv zona Balcanilor, se află sub influența aerului polar, cu ger persistent.

Aceste diferențe sunt generate de o zonă de presiune scăzută situată deasupra Mării Nordului, care favorizează pătrunderea aerului mai cald dinspre vest. La contactul dintre masele de aer cald și rece apar precipitații mixte, ninsori și episoade de polei.

Specialiștii spun însă că, în zilele următoare, influența aerului polar asupra estului continentului ar putea slăbi temporar, lăsând loc maselor de aer atlantic, ceea ce ar putea aduce o pauză de la gerul accentuat.

Românii vor avea parte de un episod de iarnă autentică în toate regiunile României. Țara se află sub influența unei mase de aer foarte rece, care determină temperaturi scăzute atât pe parcursul zilei, cât și pe timpul nopții. În cea mai mare parte a teritoriului, valorile maxime vor rămâne sub limita înghețului, iar minimele nocturne vor coborî semnificativ, mai ales în zonele centrale și montane.

Frigul va fi resimțit inclusiv în sud și pe litoral, iar în zonele cu relief înalt se mențin condițiile pentru ninsoare, strat de zăpadă și intensificări temporare ale vântului, care pot accentua senzația de ger.

Prognoza meteo în nordul și vestul României

Nordul și vestul țării se confruntă cu temperaturi foarte scăzute, cu valori diurne negative și nopți geroase. În Transilvania și Banat, frigul va fi persistent, iar în zonele montane sunt posibile ninsori slabe, pe fondul unui cer predominant noros.

Prognoza meteo în sudul și sud-estul României

Sudul și sud-estul nu scapă de iarnă. Deși apropiate de 0 grade în timpul zilei, temperaturile vor rămâne negative, iar nopțile vor aduce îngheț accentuat. Cerul va fi variabil, cu șanse reduse de precipitații izolate.

Prognoza meteo în Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul vor avea o vreme rece, cu maxime apropiate de pragul înghețului. Spre seară și pe timpul nopții, local pot apărea precipitații slabe, iar pe alocuri există risc de polei.

Prognoza meteo în estul și nord-estul României

Estul și nord-estul României se vor afla sub influența gerului, cu nopți foarte reci și temperaturi diurne negative. Cerul va fi mai mult noros, iar local pot apărea fulguieli.

Regiunile centrale și zona Carpaților vor fi cele mai afectate de frig. În interiorul arcului carpatic, temperaturile nocturne vor coborî frecvent la valori foarte scăzute, mai ales în depresiuni. La munte sunt așteptate ninsori temporare și depuneri de zăpadă, în special în Carpații Occidentali și Meridionali.

Dobrogea și litoralul Mării Negre vor avea o zi rece, cu temperaturi ușor sub 0 grade pe timpul zilei și nopți cu îngheț moderat. Precipitațiile vor fi puține și izolate.