Departamentul pentru Situații de Urgență a avertizat șoferii să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru iarnă, mai ales în cazul deplasărilor pe distanțe lungi, având în vedere caracterul imprevizibil al vremii. Structurile Ministerului de Interne vor monitoriza situația la nivel național.

”Pentru prevenirea efectelor negative ale temperaturilor scăzute, INSP – Institutul Naţional de Sănătate Publică vă recomandă:

În zilele cu temperaturi scăzute evitaţi deplasările lungi în spaţii deschise şi expunerea prelungită la frig;

În cazul în care este necesară deplasarea în spaţii deschise, este recomandat să vă îmbrăcaţi şi să vă încălţaţi adecvat – folosiţi căciuli, mănuşi, fulare, îmbrăcăminte şi încălţăminte călduroase;

Evitaţi expunerea prelungită a mâinilor şi picioarelor la temperaturi scăzute pentru a vă feri de degerături;

Evitaţi expunerea la umezeală;

Consumaţi alimente bogate în proteine şi grăsimi nesaturate;

Evitaţi consumul de băuturi alcoolice;

Respectaţi regulile de igienă pentru evitarea infecţiilor respiratorii”, au transmis, luni, reprezentanţii INSP, într-un mesaj pe pagina de Facebook.

Reprezentanţii Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă au transmis o serie de recomandări pentru siguranţă:

Evitaţi deplasările neesenţiale şi verificaţi starea drumurilor;

Îmbrăcaţi-vă adecvat, în mai multe straturi, purtaţi căciulă, mănuşi şi încălţăminte corespunzătoare;

Echipaţi corespunzător autovehiculul pentru iarnă;

În caz de urgenţă, apelaţi 112;

Urmăriţi informările oficiale ale autorităţilor.

”Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, monitorizează permanent situaţia din teren şi este pregătit să intervină prompt, cu forţe şi mijloace adecvate, pentru protejarea populaţiei şi gestionarea eficientă a oricăror situaţii de urgenţă”, a transmis DSU.

Meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de rece în toată țara până miercuri, fiind emise mai multe atenționări cod galben. Diminețile și serile vor fi geroase, în special în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, precum și în zonele montane, unde temperaturile pot coborî până la -20°C. În mai multe regiuni vor continua ninsorile, cu un strat nou de zăpadă de până la 10 centimetri, iar în zonele montane acesta va fi mai consistent. De marți seară se prognozează polei.

Meteorologii au emis un cod galben de temperaturi foarte scăzute pentru 12 ianuarie, între orele 10:00 și 20:00, vizând Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și zona montană, cu valori de -8…-6°C și izolat -10°C.

De asemenea, pentru intervalul 12 ianuarie, ora 20:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, a fost emis un cod galben de ger valabil în cea mai mare parte a țării.

”În noaptea de luni spre marţi, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 şi -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania şi în zonele de munte”, arată prognoza.

În intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, va fi valabilă o nouă avertizare cod galben.