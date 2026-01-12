Locuitorii municipiului Baia Mare care folosesc un loc de parcare de reședință trebuie să își achite taxa anuală cel târziu până la 31 ianuarie 2026, pentru a evita penalizările prevăzute de legislația locală.

Autoritățile locale atrag atenția că neplata taxei nu este lipsită de consecințe. Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 135/2024, modificată ulterior prin HCL nr. 363/2025, persoanele care nu își îndeplinesc obligația de plată până la 31 martie 2026 vor pierde dreptul de utilizare a locului de parcare de reședință.

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, Primăria Municipiului Baia Mare pune la dispoziție mai multe modalități de plată, atât fizic, cât și online. Taxa poate fi achitată la casieriile Direcției de Taxe și Impozite, în următoarele locații:

Primăria Municipiului Baia Mare , strada Gheorghe Șincai nr. 37

Direcția de Taxe și Impozite , strada Vasile Lucaciu nr. 2

Direcția de Taxe și Impozite, bulevardul Independenței nr. 2C

Programul de lucru diferă în funcție de locație și ziua săptămânii, fiind adaptat pentru a permite accesul cetățenilor inclusiv în zilele de joi, cu program prelungit.

Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00,

Joi: 08:15-12:30, 13:00-16:00

Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00.

Programul este pentru locația din strada Vasile Lucaciu nr. 2:

Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00

Joi: 08:15-12:30, 13:00-18:00

Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00.

Programul pentru locația din bulevardul Independenței nr. 2C:

Luni-Miercuri: 08:15-12:30, 13:00-15:00

Joi: 08:12-12:30, 13:00-16:00

Vineri: 08:15-12:30, 13:00-14:00.

Reprezentanții administrației locale recomandă efectuarea plății din timp, pentru a evita aglomerația de la finalul perioadei și eventualele neplăceri administrative.

Începând cu anul 2026, regimul de taxare pentru parcările publice din municipiul Baia Mare a fost revizuit prin hotărâre a Consiliului Local. Administrarea acestora rămâne în sarcina Serviciului Public Ambient Urban (S.P.A.U.), instituția responsabilă de gestionarea locurilor de parcare de pe domeniul public.

Taxarea parcărilor se aplică, în mod obișnuit, în zilele lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00–20:00. Șoferii au la dispoziție mai multe opțiuni de plată, în funcție de durata staționării.

Pentru opririle de scurtă durată, tarifele pornesc de la 3 lei pentru 30 de minute, iar pentru o oră de parcare costul ajunge la 5 lei. Cei care au nevoie de două ore vor achita 8 lei, în timp ce parcarea pe întreaga zi este tarifată la 25 de lei. Toate aceste variante sunt disponibile atât prin tichete, cât și prin plata prin SMS, la valori exprimate în euro, la care se adaugă TVA.

Pentru conducătorii auto care utilizează frecvent parcările publice, municipalitatea pune la dispoziție abonamente universale, valabile în toate parcările publice din oraș. Un abonament lunar costă 100 de lei, cel semestrial ajunge la 200 de lei, iar abonamentul anual este estimat la aproximativ 300 de lei, urmând să fie ajustat în funcție de indexările aplicabile în cursul anului 2026.