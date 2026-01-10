Începând cu anul 2026, locurile de parcare de reședință din București vor fi mai scumpe, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat, la finalul lui 2025, o majorare medie de aproximativ 5,6%. Măsura afectează zeci de mii de șoferi care utilizează parcările aproape de locuințele lor.

Autoritățile au explicat că ajustarea anuală a tarifelor urmărește să reflecte evoluția economică și să susțină administrarea parcărilor. Deși hotărârile sunt adoptate la nivelul Consiliului General, gestionarea efectivă a sumelor și întreținerea locurilor de parcare rămâne în responsabilitatea primăriilor de sector.

Majorarea, deși aparent mică, poate avea un impact semnificativ asupra bugetului unei familii, mai ales în contextul creșterii generale a costurilor de trai. Pentru 2026, tarifele vor fi următoarele:

Zona A : 796 lei/an (față de 754 lei în 2025)

Zona B : 663 lei/an (față de 628 lei)

Zona C : 530 lei/an (față de 502 lei)

Zona D: 397 lei/an (față de 365 lei)

Creșterile absolute variază între 32 și 42 de lei pe an, însă, luate cumulativ la nivelul întregului oraș, suma totală colectată este considerabilă.

Capitala dispune de peste 216.000 de locuri de parcare de reședință, repartizate astfel între sectoare:

Sector 1: 10.086

Sector 2: 26.000

Sector 3: 72.000

Sector 4: 46.000

Sector 5: 18.988

Sector 6: 43.000

Parcările sunt împărțite în patru zone, A, B, C și D, în funcție de densitatea traficului și cererea pentru locurile de parcare. Zona A, cea mai centrală și aglomerată, are cele mai mari tarife, în timp ce Zona D, situată în periferie, beneficiază de prețuri mai mici.

Șoferii care nu dețin un loc de parcare în Sectorul 4 vor suporta o majorare a așa-numitei „taxe Băluță”. Aceasta a fost ajustată cu rata inflației și va crește de la 540 lei la 593 lei anual, începând cu 1 ianuarie 2026.

Primăria Brașov vine cu un proiect de regulament care vizează organizarea locurilor de parcare pentru cetățeni, urmărind să protejeze interesele locuitorilor și să asigure o gestionare mai corectă a resurselor orașului. Modificările nu sunt radicale, dar aduc clarificări importante și noi măsuri de control.

Conform propunerii, locurile de parcare vor fi atribuite doar persoanelor cu domiciliul în Brașov și pentru vehicule înmatriculate în municipiu. Sunt vizate trei categorii principale:

Proprietarii de autoturisme înmatriculate pe adresa de domiciliu;

Persoanele cu contract de leasing pe numele propriu, valabil până la finalizarea acestuia;

Cei care folosesc un autoturism al unei firme, cu condiția înmatriculării acestuia în Brașov.

Fiecare familie poate obține un singur loc de parcare, iar dacă oferta depășește cererea, se poate acorda un al doilea loc per apartament. Deținătorii care au mai multe locuri înregistrate vor trebui să aleagă care dintre ele păstrează.

Solicitanții trebuie să prezinte și dovezi că mașina are Inspecția Tehnică Periodică și polița RCA valabile.