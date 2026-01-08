Potrivit Departamentul pentru Situații de Urgență, meteorologii au emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu pentru fenomene meteo periculoase. Este vorba despre ninsoare viscolită, vizibilitate sub 100 de metri, depunerea unui strat de zăpadă, dar și intensificări puternice ale vântului.

Trei dintre avertizări sunt valabile joi, până la ora 23:00. Ulterior, acestea vor fi prelungite prin alte trei coduri: un cod galben și unul portocaliu valabile până vineri la ora 10:00, precum și un alt cod galben de ninsoare viscolită, în vigoare până vineri la ora 15:00.

În acest context, Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) transmite mai multe recomandări pentru reducerea riscurilor. Cetățenii sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale, mai ales în condiții de viscol sau ninsoare abundentă, și să verifice în prealabil starea drumurilor dacă sunt nevoiți să plece la drum.

De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că autoturismele sunt echipate corespunzător pentru iarnă, cu anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată, racletă și o rezervă suficientă de combustibil.

Autoritățile atrag atenția și asupra vântului puternic, recomandând evitarea parcării sau a deplasării în apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau a clădirilor cu elemente ce se pot desprinde.

Cetățenii sunt îndemnați să urmărească permanent informările meteo și să respecte indicațiile transmise prin radio, televiziune sau mediul online. În situația în care rămân blocați în zăpadă, este recomandat să nu părăsească autovehiculul dacă nu există o clădire în apropiere și să apeleze imediat numărul de urgență 112.

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi mai multe avertizări Cod portocaliu. În intervalul 10:00 – 23:00, în județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70–90 km/h.

Tot joi, în același interval orar, un al doilea Cod portocaliu vizează Carpații Meridionali și sudul Carpaților Orientali, la altitudini de peste 1.700 de metri. Aici sunt așteptate viscol puternic, rafale de peste 85–120 km/h și vizibilitate redusă sub 50 de metri, din cauza zăpezii troienite.

Meteorologii anunță că un Cod portocaliu de viscol puternic va rămâne în vigoare și în perioada 8 ianuarie, ora 23:00 – 9 ianuarie, ora 10:00, în aceleași zone montane, cu vânt intens, zăpadă troienită și condiții de vizibilitate extrem de reduse.